Il 4 Novembre è venuto a mancare Fred Forest, performer, sperimentatore di linguaggi espressivi, pioniere della media art. Noema vuole ricordarlo attraverso il contributo di Franco Torriani, con una memoria personale e un’intervista del 1974 pubblicata sul magazine Pianeta, edizione italiana della rivista francese Planète.

On November 4, Fred Forest—performer, experimenter with expressive languages, and pioneer of media art—passed away. Noema wishes to remember him through a contribution by Franco Torriani, featuring a personal recollection and a 1974 interview published in the magazine Pianeta, the Italian edition of the French journal Planète.

Lettre annonçant mon décès par moi-même J’ai grâce à la complicité affectueuse de mon fils Adrien le plaisir de vous annoncer ma propre disparition. Oui pour certains je serai resté jusqu’au dernier moment l’artiste entier que j’ai toujours été. Adulé par beaucoup, méprisé par certains et ignoré par le plus grand nombre. Mon activité dans l’art que j’ai tenté de renouveler chaque jour que j’ai vécu a donné plein sens à ma vie. En cela je sais avoir été comblé par ce jeu très sérieux qu’est l’art, auquel je me suis adonné toute mon existence, et qui m’aura appris finalement que l’argent n’est nullement nécessaire pour réaliser ses rêves les plus fous.

Certes, pour certains je suis reconnu comme un pionnier permanent de ses formes, mais le titre que je mérite et revendique le plus, c’est celui d’avoir été sans doute un des seuls artistes au monde ayant mis en pratique l’ Ethique dans l’exercice de son art.

Mais je ne vais pas vous bassiner plus longtemps avec des propos oiseux, alors que vous avez mille choses encore à faire, vous-même, pour remplir votre propre vie…

Allongé dans ce trou creusé dans la terre à Anserville à proximité du Territoire du M2, je vais avoir tout mon temps maintenant pour réfléchir sereinement à ce que je fais demain, mes amis… Fred Forest

Instancabile esploratore di linguaggi e modalità creative, Fred Forest ha fondato la sua pratica artistica sulla compartecipazione di chi popola un determinato contesto umano e sociale.

Un approccio, appassionato e talvolta visionario, che ha implicato metodi e comportamenti che hanno anticipato – fin dagli anni sessanta – i processi messi poi in atto dalle arti relazionali.

Fra i pionieri della prima ondata della videoarte, ha poi successivamente usato i più svariati mezzi di comunicazione, radio, giornali, televisione, fin ad arrivare in decenni più recenti al web e alla rete, occasione quasi magica di dilatazione degli spazi e dei tempi di impatto e di relazione.

Provocazione, spiazzamento, coinvolgimento umano, ai fini di stimolare una coscienza critica all’Establishment e alle sue consuetudini comunicative, anche molto pungente rispetto all’autoreferenzialità del sistema dell’arte e dei suoi elementi costitutivi, istituzioni comprese.

Notevole, pur tenendo conto che ha operato quasi rasentando sette decenni, il numero di installazioni e performances, immergendosi infine nella comparsa e poi nell’evoluzione del digitale e delle reti. Nell’orizzonte di Forest, oltre al voler suscitare un atteggiamento critico rispetto alle varie rigidità dei poteri dominanti – questo anche in realtà geopoliticamente e geograficamente molto diverse – compare una componente sociologica, quasi un bisogno di metodologia scientifica per intervenire nella realtà del mondo.

Grosso modo, le tecnologie, oltre alle tecniche proprie dei mezzi impiegati, risultano indispensabili, nel complesso dei rapporti relazionali, per evitare l’isolamento dell’artista e la compartecipazione di chi lo segue, magari dopo un istante di apnea mediatica che lo strappa dal suo consueto itinerario.

Un percorso il suo programmato per smuovere le acque, in una comunque discussa sua presenza tanto in eventi di sapore contro-culturale che in manifestazioni classiche del mondo dell’arte, dalla Biennale di Venezia a Documenta a Kassel.

Ne parlammo insieme più volte, proprio alla Biennale veneziana (1976), che vissi in parte con lui e gli altri due artisti componenti il Collectif d’Art Sociologique (1974-1979), Hervé Fischer e Jean-Paul Thénot. In effetti, per Forest contava una sorta di anomalia eretica del comportamento e, soprattutto, delle proposizioni operative.

L’avevo conosciuto a Parigi un paio di anni prima, nella spesso inquietante atmosfera che segnò, in più Paesi, il difficile decennio del post ’68.

Lo intervistai per il bimestrale Pianeta, l’edizione italiana (1964-1974/5) nata a Torino sull’onda, discussa e di grande successo, della rivista francese Planète (1961-1971) fondata da Louis Pauwels, Jacques Bergier et François Richaudeau.

La comunicazione e i suoi effetti restano, con intensità diverse negli anni, una delle linee più presenti nella sua pratica artistica, come lo sono state per altri importanti artisti e teorici come Antoni Muntadas e Roy Ascott.

Nella percezione degli elementi più sensibili della comunicazione, Forest si concentra sui suoi aspetti estetici. Con il filosofo Mario Costa si delinea l’Estetica della Comunicazione (1983) di cui Forest redigerà il relativo manifesto (1983-84).

Poi avvenne l’incontro con il web, un incontro con una nuova fonte senza confini di supplementi di realtà.

Forest, proseguendo negli anni seguenti con le sue dinamiche operative spesso febbrili, mi sembra abbia dato un supplemento di importanza alle dimensioni antropologiche e spirituali che si formano in una compartecipazione in cui l’umano non è più il solo riferimento creativo.

Franco Torriani

Archeologia del presente

Intervista con Fred Forest

Franco Torriani

Pianeta, n. 59, luglio-agosto 1974, pp. 93-97, rubrica «Per capire il nostro tempo»

Tutte le immagini che seguono sono tratte da questa intervista

Fred Forest è nato nel 1933 a Mascara (Algeria). Ha iniziato la sua attività come bozzettista in alcuni giornali. A partire dal 1966, il suo interesse per i mass-media, specie per gli audiovisivi, è costantemente aumentato.

Nel 1970, alla Fiera di Osaka, presentò il suo primo, impegnativo spettacolo audiovisivo, seguito da « Tableau-Ecran » (Parigi, 1971, Salon International de l’audio-visuel) dove, accanto ai mezzi audiovisivi, Forest ricorse largamente alle piú aggiornate tecniche cinetiche ed acustiche di comunicazione dei messaggi.

Fra i suoi « interventi » piú famosi, ricordiamo i sessanta secondi di interruzione delle trasmissioni concessigli dalla televisione francese (Télé-Midi), durante i quali, sotto suggerimento audio di Forest, ciascun telespettatore aveva a disposizione un minuto esatto per pensare creativamente, lasciato libero per un istante dal « bombardamento televisivo », ed i 150 centimetri quadrati messigli a disposizione dal quotidiano « Le Monde », completamenti bianchi, che il lettore doveva riempire con le notizie che credeva piú opportune e spedire il tutto a Forest, come si vede in altra parte dell’articolo.

Dopo quest’ultimo esperimento, Forest ha coniato una nuova definizione terminologica: SPACE-MEDIA.

Pianeta « Fred, che cosa intendi per archeologia del presente? »

Fred Forest « La chiamerei meglio un’investigazione archeologica del presente. Una telecamera riprende una strada, ne trasmette incessantemente le immagini che, simultaneamente, vengono proiettate al chiuso, in una vicina sala di proiezione. Il presente diventa storia ».

Pianeta « Che cosa significa quell’orologio il cui quadrante compare ad intervalli sullo schermo: un simbolo del tempo che trascorre durante l’azione? »

Fred Forest « Non solo… Il passante che viene ripreso ad un certo istante, successivamente potrà rivedersi comodamente seduto davanti allo schermo. Con opportuni accorgimenti tecnici, egli si rivede filmato, pochi istanti dopo essere stato attore involontario. In questo senso, egli appartiene già al passato, alla preistoria del mondo. Se si vuole, è diventato un’immagine di uno spazio-tempo che per lui non ha piú un significato attuale, ma solo storico ».

Pianeta « Qual è lo scopo di tutto questo? Non certo la semplice dimostrazione delle possibilità investigative e di registrazione che hanno i mass-media, anzi, gli space-media come tu li hai chiamati… ».

Fred Forest « Non si tratta di un film senza scenario, tradizionalmente inteso ».

Fred Forest, Experience Space-Media, Journal Le Monde (« une reponse ») Fred Forest, Experience Space-Media, Journal Le Monde (« une reponse »)

Pianeta « Yann Pavie ha parlato però di uno scenario tecnico, dove agirebbe un mezzo, gli space-media, nel quale entrerebbero in relazione tutta una serie di rapporti: spazio-tempo, immagine sullo schermo-realtà, ecc… ».

Fred Forest « Yann Pavie ha scritto queste cose sul mio lavoro con estrema lucidità. Tuttavia, è anche vero che il mio operare prevede l’uso di telecamere, proiettori, video-tapes, in quanto io li ritengo essere oggi gli unici strumenti validi di comunicazione, unitamente ai giornali a grande tiratura ».

Pianeta « È per questo, allora, che un’altra tua azione, Animation Presse, si è svolta in Brasile adoperando dieci quotidiani… ».

Fred Forest « Certamente. E qui veniamo alla tua domanda di prima: lo scopo. Ebbene, gli space-media (televisione, spazi sui giornali film, ecc.) sono il mezzo. Il fine è quello di sensibilizzare il pubblico a riguardo dei grossi problemi individuali e collettivi che tutti stiamo dimenticando, presi come siamo nella nostra vita irragionevolmente vorticosa. Questa è la ragione dei sessanta secondi di interruzione che ho chiesto ed ottenuto, dopo lunghe discussioni, alla televisione francese. È come dire alla gente seduta davanti alla TV: ricordatevi di pensare con la vostra testa! »

Pianeta « Questi tuoi interventi hanno un preciso connotato politico? »

Fred Forest « No, almeno non direttamente. È ovvio che ogni azione, indirettamente, ha un contenuto politico. né io mi ritengo oggi piú politicizzato per il solo fatto che, qualche mese fa, in Brasile mi hanno arrestato perché col mio corteo di cartelli bianchi avrei turbato l’ordine pubblico! »

Pianeta « Evidentemente, a certi governi fanno persino paura i cartelli senza scritta! »

Fred Forest « Davvero! Tuttavia, come accennavo prima, non c’è nulla di dichiaratamente politico nelle mie azioni. A me interessa promuovere nel pubblico una maggior presa di coscienza verso i grandi problemi che l’umanità deve oggi affrontare e risolvere pena la sua sopravvivenza ».

Pianeta « Si è detto che tu, tramite i mass-media, cerchi di restituire alla gente quel linguaggio che, in parte per colpa dei mass-media stessi, tutti hanno perduto fin dall’infanzia. Sei d’accordo con questa affermazione? »

Fred Forest « Abbastanza. Si parla sovente a sproposito dei mass-media e della loro impersonalità. È chiaro, l’imputato non sono i mass-media, caso mai chi li usa malamente. Comunque, si tratta di restituire alla gente, tramite le tecniche consentite dai mass-media, un linguaggio autonomo, sensibile, personale. Ogni azione, ogni atto compiuto da un individuo, contengono un messaggio. I mass-media lo evidenziano, anzi, possono evidenziarlo in maniera creativa e non necessariamente alienante… ».

Pianeta « Si è anche detto che fai dell’arte sociologica. Che ne pensi di questa definizione? »

Fred Forest « È una definizione affascinante. Sotto un certo aspetto, quello cioè della mia volontà di registrare con films il comportamento altrui, direi che da parte mia è accettabile. Facciamo un esempio: quando sono andato in una casa di riposo per anziani, nel Midi della Francia, ed ho messo a loro disposizione tutto quanto serve per girare un film, ho piú o meno usato un metodo di indagine sociologica, servendomi a mia volta dei mass-media ».

Pianeta « In che modo? »

Fred Forest « All’inizio questi anziani pensionati si sono trovati un po’ a disagio; è comprensibile, era la prima volta che dovevano realizzare qualcosa di simile a quanto veniva usualmente propinato loro come prodotto finito, poniamo, dalla televisione. Successivamente è nata una spiegabile confusione nella scelta, totalmente autonoma, dei rispettivi ruoli: attori, registi, tecnici. Poi tutto è filato liscio. Il film è stato fatto, ognuno ha trovato il ruolo che piú gli si confaceva ».

Pianeta « E tu? »

Fred Forest « Ho filmato il tutto. Li ho filmati mentre giravano il loro film. Questo è il mio documento prezioso: cinquanta ore di proiezione! »

Franco Torriani