Recensione di art*science 2017/Leonardo 50 / Review of art*science 2017/Leonardo 50

[ITA] E’ uscita una recensione di art*science 2017/Leonardo 50 di Elena Giulia Rossi su Il Sole 24 Ore del 6 Agosto, che alleghiamo (clicca sull’immagine per ingrandirla). Noema è stato co-organizzatore e media partner dell’evento.

[ENG] A review of art*science 2017/Leonardo 50 by Elena Giulia Rossi on Il Sole 24 Ore, August 6, we enclose below (in Italian, click the image to enlarge). Noema was the co-organizer as well as a media partner of the event.

More: https://artscience.online