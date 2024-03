Water Light Festival di Bressanone

Luci, tecnologie, arti… / Lights, Technologies, Arts…

Franco Torriani 18 March 2015

[ITA] Se penso alla luce penso a un'energia e penso a quegli organi - come l'occhioo - che la rivelano, come scrisse Gyorgy Kepes. [ENG] If I think about light I think about an energy and I think about those organs - like the eye - that reveal it, as Gyorgy K...