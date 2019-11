Una pubblicazione sulla comunicazione della scienza / A publication on science communication

Italiano [English below]

È uscita una pubblicazione sulla comunicazione della scienza a cura di FRAME – Divagazioni Scientifiche, coordinata da Vincenzo Guarnieri. FRAME è un gruppo torinese che organizza, tra le altre cose, “Folle di Scienza“, festival giunto quest’anno alla terza edizione, di cui Noema è media partner, che si svolge a Strambino, un piccolo paese tra Torino e Ivrea, occasione di confronto e riflessione per i comunicatori della scienza.

La pubblicazione costituisce il primo risultato di una serie di incontri, discussioni e approfondimenti del gruppo di ricerca PICS (Picturing the Communication of Science), composto da esperti e studiosi provenienti da ricerca scientifica, filosofia della scienza, audience engagement, museologia, scienze sociali computazionali e ricerca artistica. Gli autori dei saggi sono:

Renato Bruni, Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Università di Parma – Comunicazione della scienza e ricerca scientifica;

Pier Luigi Capucci, Accademia di Belle Arti L’Aquila e di Urbino, Università di Udine, NOEMA – Arte, scienza e tecnologia;

Vincenzo Crupi, Center for Logic, Language and Cognition, Università di Torino – Filosofia della scienza e scienze cognitive;

Nicola Facciotto, Fondatore e AD di Kalatà – audience engagement/development;

Christian Greco, Direttore del Museo Egizio di Torino – Museologia e ricerca scientifica;

Daniela Ovadia, Center for Ethics in Science and Journalism, Milano – Comunicazione della scienza e ricerca scientifica;

Walter Quattrociocchi, Laboratory of Data Science and Complexity, Università Ca’ Foscari di Venezia – Scienze sociali computazionali;

Fabiana Zollo, Università Ca’ Foscari e Center for the Humanities and Social Change, Venezia – Scienze sociali computazionali.

La ricerca è sostenuta dalla Compagnia di San Paolo, nella figura di Paola Sabbione. Nella pubblicazione, liberamente scaricabile online, i testi sono inframmezzati dalle belle illustrazioni “riassuntive” di Jacopo Sacquegno.

English

A science communication publication has been released by FRAME – Scientific Divagations, coordinated by Vincenzo Guarnieri. FRAME is a Turin-based group that organizes, among other, “Folle di Scienza“, a festival now in its third edition, which Noema is a media partner of, that takes place in Strambino, a small town between Turin and Ivrea. The festival is an important chance for science communicators to meet, present their work and discuss.

The publication is the first outcome of a series of meetings, discussions and in-depth studies by the research group PICS (Picturing the Communication of Science), composed by experts and scholars coming from scientific research, philosophy of science, audience engagement, museology, computational social sciences and artistic research. The essays in the book are by:

Renato Bruni, Department of Food and Drug Sciences, University of Parma – Communication of science and scientific research;

Pier Luigi Capucci, Fine Arts Academies of L’Aquila and Urbino, University of Udine, NOEMA – Art, science and technology;

Vincenzo Crupi, Center for Logic, Language and Cognition, University of Turin – Philosophy of science and cognitive sciences;

Nicola Facciotto, Founder and CEO of Kalatà – audience engagement / development;

Christian Greco, Director of the Egyptian Museum of Turin – Museology and scientific research;

Daniela Ovadia, Center for Ethics in Science and Journalism, Milan – Communication of science and scientific research;

Walter Quattrociocchi, Laboratory of Data Science and Complexity, Ca’ Foscari University of Venice – Computational social sciences;

Fabiana Zollo, Ca’ Foscari University and Center for the Humanities and Social Change, Venice – Computational social sciences.

The research is supported by the Compagnia di San Paolo, in the person of Paola Sabbione. In the freely downloadable online publication, the textsare interspersed with the beautiful “summary” illustrations by Jacopo Sacquegno.