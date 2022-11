Italiano [English below]

Surprize 4 What is life?

Opere degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Urbino

Fondazione Ex Lanificio Carotti, Fermignano (PU)

Inaugurazione 27 Ottobre, ore 17,30

27 Ottobre – 15 Dicembre 2022

Conferenza Stampa 26 Ottobre 2022

Orari di apertura Sabato e Domenica 16:00-19:00

L’Accademia di Belle di Arti di Urbino e la Fondazione Pescheria annunciano “Surprize 4 – What is life?”, quarta edizione della collettiva di studenti provenienti dall’Accademia urbinate che, dopo il successo delle mostre precedenti, quest’anno si articola attorno al tema “What is life?” sviluppato durante il ciclo di eventi svolti nel precedente anno accademico.

Nato come appuntamento annuale dedicato alla promozione di giovani artisti, il premio è un’importante occasione di collaborazione e condivisione tra soggetti e istituzioni attive nel territorio e non solo, in ambito artistico e culturale.

Il tema “What is Life?” secondo Pier Luigi Capucci, che ne è l’ideatore:

Il tema che l’Accademia di Belle Arti di Urbino si propone di approfondire mediante interventi, workshop, collaborazioni e con la mostra “Surprize 4 – What is Life?”, è quello della vita: “What Is Life?” [1], “Che cos’è la vita?”.

Si tratta di un tema di grande attualità perché contiene alcuni degli snodi contemporanei e può essere interpretato da punti di vista diversi.

La vita, il vivente, è un argomento fondamentale e nel contempo sfuggente. Da sempre sulla vita si interrogano i miti e le religioni. Le scienze mediche curano la vita umana e ne hanno quasi raddoppiato la durata media in poco più di un secolo. Della vita dal punto di vista scientifico esistono molte definizioni provenienti da varie discipline, ma nessuna di queste è esaustiva, dunque di fatto non sappiamo che cosa fa della materia organica un organismo vivente.

Poi c’è la vita di animali, piante, batteri, che costituisce la natura, l’ambiente di cui facciamo parte. Un continuum profondamente interconnesso, sottoposto a un devastante impatto umano, della cui importanza, anche per la nostra sopravvivenza, diventiamo sempre più consapevoli. Il mondo naturale, minacciato, che è anche il nostro habitat, richiede rispetto, riconoscenza, in una sorta di patto con la natura e con il vivente [2].

Infine la natura e il vivente sono presenti anche negli artefatti e nei dispositivi che ne copiano le forme, le dinamiche e i comportamenti. Esistono delle applicazioni artificiali, cioè create dall’uomo, che simulano o emulano il vivente grazie a discipline scientifiche e tecnologie. Dunque, i confini della vita si espandono. Su una relazione positiva tra aspetti, ambientali (della natura e del vivente) e tecnologico-scientifici sono basate anche le politiche della Commissione Europea.

Anche grazie alla sua vocazione critica e alla sua preziosa indipendenza l’arte può fornire idee e visioni utili a capire il presente e guardare al futuro. 1. Erwin Schrödinger, What is life? The Physical Aspect of the Living Cell, Cambridge, Cambridge University Press, 1944 (trad. it. in Che cos’è la vita? La cellula vivente dal punto di vista fisico, Milano, Adelphi, 1995, 5° edizione).

2. Michel Serres, Le contrat naturel, Parigi, François Bourin, 1990 (trad. it. in Il contratto naturale, Milano, Feltrinelli, 1991).

Il calendario degli incontri, realizzato in collaborazione con Noema

– 20 ottobre 2021 Emilio Ambasz (architetto e designer): Cerimonia di Premiazione “Sigillo delle Arti”

– 8 marzo 2022 Leonardo Caffo (filosofo): “Il futuro dell’arte contemporanea e delle discipline creative orientate da una nuova filosofia”

– 24 – 25 marzo 2022 Vanessa Vozzo (artista e docente): “Photosynthetic You”, lecture e workshop

– 7 aprile 2022 Joint Research Centre, Commissione Europea (Ispra): “Il progetto di ricerca europeo SciArt, le mostre ‘Resonances’ e il bando ‘NaturArchy’”.

Il Joint Research Centre di Ispra della Commissione Europea è il terzo per dimensione dei sei centri di ricerca (Bruxelles, Geel, Karlsruhe, Petten, Siviglia) che ospitano laboratori con decine di scienziati. Questi centri svolgono per la Commissione Europea un servizio indipendente di ricerca e conoscenza fornendo informazioni e strumenti su cui basare le decisioni, le leggi e la politica dell’Unione su argomenti che vanno dall’energia alla sostenibilità, dalla sicurezza informatica a quella alimentare, dai nuovi materiali all’ambiente, dalle questioni demografiche all’innovazione e all’economia…

Il Joint Research Centre (JRC) di Ispra ha attivato da qualche anno un laboratorio su arte/scienza e il progetto SciArt (Science, Art, Society), che organizza, mediante dei bandi internazionali, delle collaborazioni tra artisti e scienziati su progetti da concretizzare in opere prodotte e ospitate nelle mostre “Resonances”. Dunque, sostenendo questo laboratorio di ricerca e il progetto SciArt, la Commissione Europea considera fondamentale il ruolo e il contributo dell’arte per quanto riguarda l’impatto sociale, gli aspetti legislativi ed etici, le possibilità di generare innovazione e gli investimenti economici inerenti alle tecnologie e alle discipline scientifiche.

La mostra “Surprize 4 – What is life?” è realizzata dall’Accademia di Belle Arti di Urbino in collaborazione con la Fondazione Pescheria di Pesaro e ospitata presso la Fondazione Ex Lanificio Carotti di Fermignano.

La mostra ha il patrocinio della sezione italiana dell’AICA (Association Internationale des Critiques d’Art, Parigi), del Comune di Pesaro, del Comune di Fermignano e della Regione Marche.

Artisti in Mostra

Alberto Rota, Alessandro Gismondi, Alessia Sommavilla, Alice Goisis, Andrea Santini, Arianna Pallotta, Aurora Merendi, Daniele Caggiano, Edoardo Franceschini, Francesco Mugnolo, Gianluca Di Francesco, Giulia Sensi, Glenda Bonfanti, Iacopo Morellato, Luca Guidotti, Maria Elena Romani, Matilde Masoni, Mustapha Boumaiti, Paolo Marzocchini, Pierfrancesco Bada, Ricardo Aleodor Venturi, Sara Carli, Sasha Toli, Simone Giacchetti, Thomas Cesaretti, Valentina Fusaroli e Erica Calò, Veronica Pratelli.

L’esposizione è accompagnata da un catalogo di particolare pregio grafico, pubblicato da Noema, corredato dai contributi testuali dei seguenti autori (in ordine di apparizione sul catalogo):

Daniele Vimini Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Fermignano, Ubaldo Ragnoni Assessore alla Cultura del Comune di Pesaro, Alessandro Allemandi architetto, editore, Presidente Accademia di Belle Arti di Urbino, Luca Cesari Direttore Accademia di Belle Arti di Urbino, docente di Estetica, saggista, Gabriele Romeo Presidente Associazione Internazionale Critici d’Arte (AICA) Italia, Pier Luigi Capucci docente di fenomenologia delle arti contemporanee, curatore, fondatore e Presidente della rivista Noema, Emilio Ambasz architetto e designer, Leonardo Caffo filosofo e curatore, Adriaan Eeckels Joint Research Centre (JRC) Ispra, Commissione Europea, Vanessa Vozzo artista e docente, Chiara Pirozzi critica d’arte, curatrice, docente di Metodologia e Teoria della storia dell’arte, Antonello Tolve critico d’arte, curatore, docente di Fenomenologia degli stili e Didattica dell’arte, Roberta Baldaro docente di Art Direction, fotografa e disegnatrice e Noa Pane artista.

Il catalogo è progettato dalla Redazione dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, impaginato da Roberta Baldaro e Noa Pane, stampato da Arti Grafiche della Torre e pubblicato da Noema Media & Publishing, ISBN: 978-88-943827-3-0.

English

Surprize 4 – What is life?

Works by the students of Academy of Fine Arts Urbino

Fermignano Ex Lanificio Carotti Foundation

Opening 27 October, 17,30

27 October – 15 December 2022

Press Conference 26 October 2022

Opening hours Saturday and Sunday 4-7 pm

Urbino Academy of Fine Arts and Fondazione Pescheria announce “Surprize 4 – What is life?”, the fourth edition of the group show of students from the Urbino Academy of Fine Arts which, after the success of the previous exhibitions, this year revolves around the theme “What is life?” developed in the cycle of events held in the previous academic year.

The award, originated as an annual event dedicated to promoting young artists, is an important occasion for collaboration and sharing between people and institutions active in the artistic and cultural context, both in the local area and outside it.

The topic “What is Life?” according to Pier Luigi Capucci, who is the conceiver:

The theme that the Academy of Fine Arts of Urbino aims to explore through interventions, workshops, collaborations and with the exhibition “Surprize 4 – What is Life?” is that of life: “What is Life?” [1]. This is a highly topical theme because it contains some of the contemporary junction and can be interpreted from different points of view. Life, the living, is a fundamental yet elusive topic. Myths and religions have always wondered about life. Medical sciences cure human life and have nearly doubled its average lifespan in just over a century. Of life from the scientific point of view there are many definitions from various disciplines, but none of them is exhaustive, so in fact we do not know what makes organic matter a living organism. Then there is the life of animals, plants, bacteria, which constitutes nature, the environment of which we are a part. A deeply interconnected continuum, subjected to devastating human impact, of whose importance, even to our survival, we are becoming increasingly aware. The threatened natural world, which is also our habitat, requires respect, gratitude, in a sort of covenant with nature and the living [2]. Finally, nature and the living are also present in the artifacts and devices that copy its forms, dynamics and behaviors. There are artificial, that is, man-made, applications that simulate or emulate the living through scientific disciplines and technologies. So, the boundaries of life are expanding. The policies of the European Commission are also based on a positive relationship between enviromental (of nature and living beings) and technological-scientific aspects. Also thanks to its critical vocation and valuable independence, art can provide useful ideas and visions for understanding the present and looking to the future. 1. Erwin Schrödinger, What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell, Cambridge, Cambridge University Press, 1944

2. Michel Serres, Le contrat naturel, Paris, François Bourin, 1990.

The events’ calendar, created in collaboration with Noema

– October 20, 2021 Emilio Ambasz architect and designer: “Sigillo delle Arti” Award Ceremony.

– March 8, 2022 Leonardo Caffo philosopher and curator: “The future of contemporary art and creative disciplines oriented by a new philosophy”

– March 24-25, 2022 Vanessa Vozzo artist and lecturer: “Photosynthetic You,” lecture and workshop

– April 7, 2022 Joint Research Centre, European Commission (Ispra): “The European research project SciArt, the ‘Resonances’ exhibitions and the ‘NaturArchy’ call.”

The European Commission’s Joint Research Centre in Ispra is the third largest of the six research centers (Brussels, Geel, Karlsruhe, Petten, Seville) that house laboratories with dozens of scientists. These centers perform an independent research and knowledge service for the European Commission by providing information and tools on which to base the Union’s decisions, laws, and policy on topics ranging from energy to sustainability, from cybersecurity to food security, from new materials to the environment, from demographic issues to innovation and economy.

The Joint Research Centre (JRC) in Ispra has for some years now activated a laboratory on art/science and the SciArt (Science, Art, Society) project, which organizes, through international calls collaborations between artists and scientists on projects to be concretized in works produced and hosted in the “Resonances” exhibitions. So, by supporting this research laboratory and the SciArt project, the European Commission considers the role and contribution of art to be fundamental in terms of social impact, legislative and ethical aspects, possibilities for generating innovation, and economic investment inherent in scientific technologies and disciplines.

The exhibition “Surprize 4 – What is life?” is realised by Academy of Fine Arts of Urbino in collaboration with Pescheria Foundation of Pesaro and it is hosted at Ex Lanificio Carotti Foundation in Fermignano. The exhibition has the patronage of the Italian section of AICA (Association Internationale des Critiques d’Art, Paris), Municipality of Pesaro, Municipality of Fermignano and Marche Region.

Artists in the Exhibition

Alberto Rota, Alessandro Gismondi, Alessia Sommavilla, Alice Goisis, Andrea Santini, Arianna Pallotta, Aurora Merendi, Daniele Caggiano, Edoardo Franceschini, Francesco Mugnolo, Gianluca Di Francesco, Giulia Sensi, Glenda Bonfanti, Iacopo Morellato, Luca Guidotti, Maria Elena Romani, Matilde Masoni, Mustapha Boumaiti, Paolo Marzocchini, Pierfrancesco Bada, Ricardo Aleodor Venturi, Sara Carli, Sasha Toli, Simone Giacchetti, Thomas Cesaretti, Valentina Fusaroli and Erica Calò, Veronica Pratelli.

The exhibition is accompanied by a catalog of unusual graphic merit, published by Noema, wich includes textual contributions written by the following authors (in order of appearance in the catalog):

Daniele Vimini Deputy Mayor and Councillor for Beauty Municipality of Fermignano; Ubaldo Ragnoni Councillor for Culture Municipality of Pesaro; Alessandro Allemandi President Academy of Fine Arts of Urbino, architect, publisher; Luca Cesari Director Academy of Fine Arts of Urbino, lecturer in Aesthetics, essayist; Gabriele Romeo President International Association of Art Critics (AICA) Italy; Pier Luigi Capucci lecturer in phenomenology of contemporary arts, curator, President of the journal Noema; Emilio Ambasz architect and designer; Leonardo Caffo philosopher and curator; Adriaan Eeckels Joint Research Centre (JRC) Ispra, European Commission; Vanessa Vozzo artist and lecturer; Chiara Pirozzi art critic, curator, lecturer in Methodology and Theory of Art History; Antonello Tolve art critic, curator, lecturer in Phenomenology of Styles and Art Didactics; Roberta Baldaro lecturer in Art Direction, photographer and draftswoman and Noa Pane artist.

The catalog is designed by the Editorial Board of Academy of Fine Arts of Urbino, edited by Roberta Baldaro and Noa Pane, printed by Arti Grafiche della Torre and published by Noema Media & Publishing, ISBN: 978-88943827-3-0.