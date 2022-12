Prompt Generations – Exhibition in Virtual Gallery 3d

sede: Arte.Go.Gallery (Online)

cura: Ennio Bianco, Pier Giorgio De Pinto

L’esposizione Prompt Generations – promossa da Arte.go.it con la curatela di Ennio Bianco e Pier Giorgio De Pinto e la collaborazione di Giorgio De Novellis – vuole inserirsi nel segno del grande cambiamento che riguarda l’arte contemporanea rappresentato da una nuova forma d’arte, che chiameremo Generative AI Art.

Cerchiamo allora di accompagnare lo spettatore definendo subito alcune caratteristiche peculiari di questo nuovo contesto in cui verrà a trovarsi visitando la mostra in modalità virtuale 3D.

Va subito sottolineata la differenza fra l’Arte Concettuale e la Generative AI Art. L’arte concettuale, un movimento artistico emerso negli anni ’60, si basa sull’idea o sul concetto alla base dell’opera, piuttosto che sull’opera d’arte stessa. In altre parole, il concetto o l’idea è più importante dell’opera finale.

La Generative AI Art si riferisce all’arte creata utilizzando algoritmi, programmi per computer e altre tecnologie sviluppate nel campo dell’Intelligenza Artificiale. Questo tipo di arte viene creata addestrando un modello di apprendimento automatico su un ampio set di dati di immagini o altri dati e quindi utilizzando quel modello per generare nuove opere d’arte.

Quindi, in generale, la principale differenza tra l’Arte Concettuale e la Generative Al Art è la fonte delle idee che sta dietro l’arte. L’arte concettuale si basa sulle idee dell’artista, mentre l’arte realizzata con Al si basa sulle idee generate da un modello di apprendimento automatico.

La Generative AI Art può essere considerata una nuova forma di Media distinto dall’Arte Digitale “tradizionale”. Una delle principali differenze è il ruolo dell’artista nel processo di creazione. Nell‘Arte Digitale tradizionale, l’artista ha in genere un alto grado di controllo sull’opera finale, utilizzando strumenti e tecniche digitali per creare l’arte, per esempio codici di programmazione o interfacce grafiche. Al contrario, nella Generative Al Art, l’artista gioca un ruolo più indiretto, fornendo istruzioni o suggerimenti al sistema Al e quindi consentendo al sistema stesso di generare l’opera d’arte attraverso l’utilizzo dei propri algoritmi e processi.

Un’altra importante differenza tra queste due forme d’arte è l’interfaccia utente. L’Arte Digitale tradizionale viene in genere creata utilizzando un’Interfaccia Utente Grafica (GUI), in cui l’artista interagisce con gli strumenti digitali utilizzando un mouse, una tastiera o un altro dispositivo di input. La Generative AI Art, invece utilizza un’Interfaccia Utente Testuale (TUI), in cui l’artista fornisce istruzioni o suggerimenti al sistema Al utilizzando comandi basati su testo. Ciò consente all’artista di interagire con l’IA in modo più flessibile ed espressivo e apre nuove possibilità per creare ed esplorare l’arte.

Nel complesso, l’arte generativa dell’intelligenza artificiale può essere considerata un Nuovo Media che offre opportunità e sfide uniche per gli artisti, combinando il potere dell’intelligenza artificiale con la creatività e l’ingegnosità degli artisti umani, che rimane un elemento fondamentale.

La qualità e l’aspetto estetico delle immagini prodotte da questo Nuovo Media, in concreto dai sistemi come DALL-E 2, Midjourney e Stable Diffusion, e altri, possono variare a seconda di una serie di fattori, i principali dei quali sono: il tipo di modello di apprendimento automatico utilizzato, la qualità e le dimensioni del set di dati e i suggerimenti o le istruzioni fornite ai Modelli AI, i famosi Prompt.

In generale, l’utilizzo di un modello di apprendimento automatico di alta qualità e di un set di dati ampio e diversificato può contribuire a migliorare l’aspetto estetico delle immagini generate da questi sistemi Al. Inoltre, la creazione accurata dei suggerimenti o delle istruzioni fornite all’IA può anche aiutare a guidare il processo di generazione verso la produzione di immagini qualitativamente più rispondenti agli obbiettivi dell’artista.

E’ difficile prevedere esattamente come si evolverà la Generative AI Art e quale impatto avrà sulla società. Tuttavia, è probabile che questa nuova forma d’arte continuerà a guadagnare popolarità e riconoscimento e potrebbe diventare una parte importante del mondo dell’Arte in futuro. Probabilmente potrebbe anche avere implicazioni più ampie e trainare l’uso dell’IA in altri campi, come l’istruzione, l’intrattenimento e la tecnologia.

In conclusione, organizzare una mostra di Generative AI Art dal titolo Prompt Generations, nella galleria virtuale 3D di Arte.go.it, ci è sembrato un progetto affascinante ed eccitante, che permette di mettere in mostra il lavoro di alcuni artisti internazionali più talentuosi e innovativi che da tempo lavorano con questo Nuovo Media, e in questo modo riteniamo di contribuire ad aumentare la consapevolezza e l’apprezzamento per la Generative AI Art, fornendo così agli spettatori un’esperienza unica e coinvolgente.

Con Pier Giorgio De Pinto e la collaborazione di Giorgio De Novellis abbiamo assegnato alla esposizione un titolo forte e coinvolgente, “Prompt Generations“, dal momento che riteniamo sia sufficientemente ambiguo e quindi interpretabile in molteplici modi, con ciò aggiungendo fascino e interesse della mostra. Inoltre, la parola “Prompt” suggerisce che le opere in mostra sono state create in risposta a una sorta di stimolo o ispirazione, ed anche questo potrebbe anche essere un altro aspetto intrigante da esplorare.

