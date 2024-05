L’opera d’arte nell’epoca dell’AI / The Work of Art in the Age of AI

Italiano [English below]

6 Aprile – 19 Maggio 2024

Location: Palazzo Pigorini

Orari:

Da lunedì a domenica e festivi: 11.00 – 20.00

Mercoledì e giovedì chiuso

a cura di Chiara Canali, Rebecca Pedrazzi e Davide Sarchioni

Al secondo piano di Palazzo Pigorini si sviluppa la prima sezione della mostra collettiva “L’OPERA D’ARTE NELL’EPOCA DELL’AI”. La prima mostra collettiva di artisti italiani sulla Intelligenza Artificiale. Il titolo del progetto “L’OPERA D’ARTE NELL’EPOCA DELL’AI” si ricollega al famoso saggio di Walter Benjamin L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, pubblicato nel 1936, in cui il filosofo tedesco sosteneva come, all’inizio del XX secolo, l’invenzione e l’utilizzo di nuove tecniche, quali il cinema e la fotografia, stesse radicalmente cambiando le modalità di produzione e di ricezione artistica. Allo stesso modo, negli ultimi anni, l’Intelligenza Artificiale ha visto una rapida ascesa – Intelligenza Artificiale (IA) è stata designata parola dell’anno 2023 dal Collins Dictionary –, e oggi sempre più artisti si sono confrontati e usano questa tecnologia per creare opere d’arte e progetti artistici collaborativi verso nuovi linguaggi estetici. In mostra: video, progetti immersivi, artwork digitali ma anche opere fisiche: dal mosaico all’installazione, dalla scultura alla fotografia – tutte opere frutto della creatività artistica di un pool di 20 artisti che hanno incluso nella loro ricerca e produzione l’uso dell’AI.

La mostra indaga diverse modalità di utilizzo dell’IA da parte di una ventina di artisti pionieri del digitale o AI artists di nuova generazione. Temi come la natura, la botanica, l’ambiente, ma anche l’uomo, l’umanità, le comunità, le città, i monumenti, le macchine, i sogni, le mitologie sono plasmati e/o trasformati attraverso l’impiego delle GAN, degli algoritmi e delle AI Generative, tra arte elettronica, glitch art, realtà aumentata, realtà virtuale e altre forme espressive dell’era digitale.

In mostra sono esposte le opere di: Antonio Barbieri, Domenico Barra, Davide Maria Coltro, Andrea Crespi, Giuliana Cunéaz, Debora Hirsch, Nick Landucci, Giuseppe Lo Schiavo, Manuel Macadamia, Vincenzo Marsiglia, Mauro Martino, Angelo Demitri Morandini, Max Papeschi con Michele Ronchetti, Chiara Passa, Giuseppe Ragazzini, Martin Romeo, Svccy.

Il progetto dedicato all’AI si completa con una seconda sezione espositiva, allestita presso il Torrione Visconteo, torre medievale sita in via dei Farnese, di fronte alla Pilotta, che presenta le video-installazioni site-specific ed immersive degli artisti Luca Pozzi, Kamilia Kard e Lino Strangis.

Durante lo svolgimento della mostra sarà presentato il libro-catalogo dedicato al progetto, edito da Jaca Book, che riunisce i saggi dei curatori Chiara Canali, Rebecca Pedrazzi, Davide Sarchioni, un contributo inedito di Piero Gilardi e l’apparato critico e iconografico dedicato ai venti artisti in mostra. L’esposizione avrà il suo twin digitale nel Metaverso su Spatial grazie alla collaborazione con Dario Buratti che ha realizzato un nuovo spazio con architetture futuristiche che accoglieranno le opere degli artisti nella loro versione digital.

English

Curated by Chiara Canali, Rebecca Pedrazzi, and Davide Sarchioni Jaca Book Catalog

Parma, Palazzo Pigorini

Str. Della Repubblica, 29/a

Parma, Torrione Visconteo

Via dei Farnese, 23

April 6th – May 19th, 2024

On the occasion of the eighth edition of the PARMA 360 Festival of Contemporary Creativity, scheduled from April 6th to May 19th, 2024, the historic buildings of Palazzo Pigorini and Torrione Visconteo, host the first collective exhibition of Italian artists on Artificial Intelligence, curated by Chiara Canali, Rebecca Pedrazzi, and Davide Sarchioni.

The title of the project “THE WORK OF ART IN THE AGE OF AI” refers to the famous essay by Walter Benjamin The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, published in 1936, where the German philosopher argued how, at the beginning of the 20th century, the invention and use of new techniques, such as cinema and photography, were radically changing the methods of artistic production and appreciation.

Similarly, in recent years, Artificial Intelligence has experienced rapid growth (Artificial Intelligence (AI) was designated the word of the year 2023 by the Collins Dictionary), and today, more and more artists are facing and using this technology to create artworks and collaborative artistic projects towards new aesthetic languages. The exhibition presents videos, immersive projects, digital artworks, and physical works from mosaic to installation, from sculpture to photography, all resulting from the artistic creativity of 20 artists who have included AI in their research and production.

The exhibition explores different ways of using AI by twenty pioneering digital artists or new-generation AI artists. Themes such as nature, botany, the environment, but also humans, humanity, communities, cities, monuments, machines, dreams, and mythologies are shaped and/or transformed through the use of GANs, algorithms, and Generative AI, among generative art, glitch art, augmented reality, virtual reality, and other expressive forms of the digital era.

At Palazzo Pigorini, the works of Antonio Barbieri, Domenico Barra, Davide Maria Coltro, Andrea Crespi, Giuliana Cunéaz, Debora Hirsch, Nick Landucci, Giuseppe Lo Schiavo, Manuel Macadamia, Vincenzo Marsiglia, Mauro Martino, Angelo Demitri Morandini, Max Papeschi with Michele Ronchetti, Chiara Passa, Giuseppe Ragazzini, Martin Romeo, Svccy are exhibited.

The project dedicated to AI is completed with a second exhibition section, located at Torrione Visconteo, a medieval tower located via dei Farnese, in front of the Pilotta, which presents the site-specific and immersive video installations by artists Luca Pozzi and Kamilia Kard, and Lino Strangis.

During the exhibition, the dedicated catalog book will be presented, edited by Jaca Book, which presents the essays of curators Chiara Canali, Rebecca Pedrazzi, and Davide Sarchioni, an unpublished contribution by Piero Gilardi, and the critical and iconographic apparatus dedicated to the twenty exhibiting artists. The exhibition will have its parallel exhibition in the Metaverse on Spatial thanks to the collaboration with Dario Buratti, who has created a new space with futuristic architectures to host the artists’ works in their digital version.

More: https://parma360festival.it/il-calendario-delle-mostre-2024/