L’immagine contemporanea: Natura, Forme, Valori / The contemporary image: Nature, Forms, Values

La recente diffusione di una nuova generazione di deep-fakes, accanto alla pubblicazione, nel dicembre dell’anno scorso, della notizia di un quadro dipinto da una funzione algoritmica battuto da Christie’s per 432mila dollari, e dei risultati raggiunti dai nuovi programmi Nvidia di Artificial Intelligence Computing nella produzione video, hanno contribuito a rilanciare il dibattito sul confine tra realtà e rappresentazione visiva e, in particolare, sulla natura, l’autonomia e l’identità di queste produzioni, e sui loro possibili usi politici, tra pubblico e privato. In gioco sembra esservi un’ennesima – più che nuova – preoccupazione in merito agli effetti di presenza di queste rappresentazioni che, pur non possedendo alcun legame originario con la realtà (provengono dalla computazione algoritmica), vi si inseriscono e agiscono in essa al pari di oggetti “reali” e “familiari”, fino a generare forme di vita e narrazioni parallele.

Riprendendo alcuni temi sviluppati l’anno scorso, il convegno, rivolto in primo luogo a dottorandi, dottori di ricerca e giovani studiosi e ricercatori, intende questa volta puntare l’attenzione sulle forme di vita delle produzioni visive e audiovisive contemporanee, anche in ottica archeologica: un semplice anniversario – i quarant’anni dalla pubblicazione di La condizione postmoderna di Jean-François Lyotard, 1979 – ci ricorda, infatti, che è proprio all’interno della teoria postmoderna che si svolge un primo, fondamentale tentativo di caratterizzare l’identità e i modi di esistenza delle immagini uni-formate (Flusser) nel quadro di una nuova cultura visuale, fortemente segnata da una crescente tecnicizzazione del quotidiano, dalla diffusione dell’informatica (nel 1983, “Times”, per la sua copertina dell’anno, sceglie un computer), dalla riconfigurazione del “culturale” (Jameson), dalla crisi, tutt’altro che teorica, di nozioni come quelle di analogia, icona, realismo, rappresentazione, copia.

Università degli Studi di Genova

Dottorato in Digital Humanities

L’immagine contemporanea: Natura, Forme, Valori

15-16 Maggio 2019, Aula Magna, Via Balbi 2

Mercoledì 15 Maggio

ore 10.00

Saluti del coordinatore del Dottorato in Digital Humanities, Giovanni Adorni

Apertura dei lavori, Elisa Bricco, Luca Malavasi (Università degli studi di Genova)

ore 10.30

Pier Luigi Capucci (Accademia delle Belle Arti, L’Aquila, Università degli studi di Udine, Noema)

Forme dell’immaginario tra Natura e Rappresentazione

Discussants: Luca Bochicchio, Sara Tongiani (Università degli studi di Genova)

ore 14.30

Chair: Elisa Bricco (Università degli studi di Genova)

Lorenzo Denicolai (Università degli studi di Torino)

Lo sguardo del robot. Immagini e narrazioni del pensiero computazionale

Federico Giordano (Università per Stranieri di Perugia)

I dispositivi sperimentali di MIT, Disney Lab, Microsoft Research come esperienze di mediatizzazione del reale

Chiara Alzetta, Alessio Miaschi, Antonio Picano (Università degli studi di Genova)

Technology Enhanced Learning alla sbarra: vantaggi, limiti e prospettive

Cristiano Dalpozzo (IUSVE)

Ritorno al futuro dell’immagine (post)cinematografica. Dear Angelica e l’immagine-ambiente animata

Massimiliano Studer (Università degli studi di Udine)

The Other Side of the Wind di Orson Welles. Un’operazione cinefila, commerciale e postmoderna

Giorgio Rinolfi (Università degli studi di Genova)

Se i media abitassero il cielo? Aerial Cyber Organism

Giovedì 16 Maggio

ore 10.30

Andrea Pinotti (Università Statale di Milano)

An-Icons: forme di vita paradossali dell’immagine ambiente

Discussants: Barbara Grespi (Università degli studi di Bergamo), Federica Villa (Università degli studi di Pavia)

ore 14.30

Chair: Luca Malavasi (Università degli studi di Genova)

Diego Cavallotti (Università degli studi di Udine)

Un altro postmoderno? Per un’ecologia dei media radicali

Ferdinando Gizzi (LabexCap, Paris)

Immagine miracolosa e devozione nel cinema dei primi tempi: un paradigma archeologico per lo sviluppo della cultura visuale contemporanea

Giacomo Mercuriali (Università Statale di Milano)

Il fotosimile

Giulia Raciti (Università degli studi di Palermo)

Ologrammi e mediazione affettiva

ore 17.00

Presentazione del n. 33 de “La Valle dell’Eden” (Scalpendi): Postmoderno e teoria dell’immagine

Intervengono i direttori della rivista e i curatori del numero: Giaime Alonge, Giulia Carluccio, Barbara Grespi, Luca Malavasi, Federica Villa

Convegno organizzato e promosso dal Dottorato in Digital Humanities, Università degli studi di Genova

A cura di Luca Malavasi, Andrea Massera, Fabrizio Ravicchio, Sara Tongiani

Comitato Scientifico Elisa Bricco (Università degli studi di Genova), Ruggero Eugeni (Università Cattolica del Sacro Cuore), Barbara Grespi (Università degli studi di Bergamo), Luca Malavasi (Università degli studi di Genova), Federica Villa (Università degli studi di Pavia)

English

The recent circulation of a new generation of deep fakes, next to the publication of a news about a picture painted by an algorithm and sold by Christie’s for 432 thousand dollars, and the results reached by the new Nvidia programs of Artificial Intelligence Computing, have contributed to relaunch the debate about the border between reality and visual representation, pointing out the nature, the autonomy and the identity of these productions, and their possible political uses, both in the public and in the private sphere. It seems to be an umpteenth concern about the consequences of the presence of these representations that, even if they have no tie with the reality (they are originated by algorithmic computing), they manage to interact with it and to operate in it such as real “objects”, until they generate new form of life and parallel narrations.

The conference, Contemporary images: origins, models, values, is focused on the forms of life of contemporary images, even in an archeological scope. The opportunity is conceded by a simple anniversary, 40 years from the publication of Jean-François Lyotard’s La condition postmoderne (1979) that reminds us how in the postmodern theory there is the first attempt to characterize the identity and the ways of existence of new uniformed images in the framework of a new visual culture, strongly marked by the impact of technology and telecommunications, by the spread of informatics (in 1983, the “Times” chose a computer on the cover of the year), by a new vitality of images and by a crisis of notions (between artistic field and philosophical one) like those of analogy, icon, realism, representation, copy.

Università degli Studi di Genova

Dottorato in Digital Humanities

L’immagine contemporanea: Natura, Forme, Valori / The contemporary image: Nature, Forms, Values

15-16 Maggio 2019

Aula Magna, Via Balbi 2

Keynote Speakers

Pier Luigi Capucci (Academy of Fine Arts of L’Aquila, University of Udine, Noema)

Andrea Pinotti (University of Milan)

The Conference will be in Italian, while the publication is expected in English.

Scientific Committee: Elisa Bricco (University of Genoa), Ruggero Eugeni (University Cattolica del Sacro Cuore), Barbara Grespi (University of Bergamo), Luca Malavasi (University of Genoa), Federica Villa (University of Pavia).

Organized by Luca Malavasi, Andrea Massera, Fabrizio Ravicchio, Sara Tongiani (University of Genoa).

Conference Program

