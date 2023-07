Leggere la complessità / Reading Complexity

Italiano [English below]

Leggere la complessità

Conferenza online – 30 Giugno 2023, ore 15:00

L’evento sarà trasmesso sul canale YouTube di LABA

https://youtube.com/live/dHdzB0Z02W8?feature=share

Evento organizzato da LABA – Libera Accademia Belle Arti di Rimini

https://accademia.rimini.it/leggere-la-complessita/

Nell’ambito della XII Edizione del Festival della Complessità, Roma

https://www.festivalcomplessita.it/leggere-la-complessita/

L’evento si propone di compiere una riflessione sul rapporto tra la cibernetica, e in particolare la ricerca di Silvio Ceccato (Montecchio Maggiore, 25 gennaio 1914 – Milano, 2 dicembre 1997), filosofo, linguista e cibernetico, direttore del Centro di cibernetica e di attività linguistiche dell’Università statale di Milano e del CNR, e le attuali potenzialità dell’Intelligenza Artificiale e delle sue filiazioni nell’espressione umana, nella didattica, nella creatività e nella comunicazione.

Relatori

Pino Parini

Artista, ricercatore, collaboratore di Silvio Ceccato nel gruppo di Cibernetica dell’Università di Milano, fondatore del Gruppo V (da visione) sui rapporti fra ricerca artistica, metodologia operativa e cibernetica, membro della Scuola Operativa Italiana.

Massimo Marra

Direttore LABA (Libera Accademia di Belle Arti) Rimini, collaboratore di Silvio Ceccato e della Scuola Operativa Italiana, già Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino e docente nelle accademie di belle arti di Bologna e Ravenna, esperto ministeriale della valutazione ANVUR.

Franca Fabbri

Docente di Storia dell’arte, LABA Rimini, si occupa di ricerca nell’ambito delle scienze cognitive applicate all’analisi della produzione artistica. Tiene numerose conferenze e ha all’attivo varie pubblicazioni, le più recenti per Eidos e per la rivista Psicoanalisi italiana.

Freddy Paul Grunert

Artista, curatore allo ZKM (Center for Art and Media, Karlsruhe) e al Joint Research Center della Commissione Europea, di cui ha curato la pubblicazione HumaniTies and Artificial Intelligence, Noema, 2022. Consulente del Consiglio d’Europa e del Parlamento Europeo.

Coordina:

Pier Luigi Capucci

Coordinatore delle attività Scientifico-Culturali LABA Rimini, Presidente di Noema, consulente della Commissione Europea sulle relazioni tra arte e scienza, membro del Comitato Scientifico di AICA (Association Internationale des Critiques d’Art, Parigi), sezione italiana.

Con la collaborazione di Paolo Del Signore

Artista, docente LABA Rimini

English

Reading complexity

Online conference – 30 June 2023, 3.00 pm

The event will be broadcast on the LABA YouTube channel

https://youtube.com/live/dHdzB0Z02W8?feature=share

Event organized by LABA – Free Academy of Fine Arts in Rimini

https://accademia.rimini.it/leggere-la-complessita/

As part of the XII Edition of the Complexity Festival, Rome

https://www.festivalcomplessita.it/leggere-la-complessita/

The event aims to reflect on the relationship between cybernetics, and in particular the research of Silvio Ceccato (Montecchio Maggiore, 25 January 1914 – Milan, 2 December 1997), philosopher, linguist and cybernetic, director of the Center for Cybernetics and of linguistic activities of the State University of Milan and of the CNR, and the current potential of Artificial Intelligence and its derivatives in human expression, teaching, creativity and communication.

Speakers

Pino Parini

Artist, researcher, collaborator of Silvio Ceccato in the Cybernetics group of the University of Milan, founder of the V Group (“V” is from vision) on the relationship between artistic research, operational methodology and cybernetics, member of the Scuola Operativa Italiana (Italian Operative School).

Massimo Marra

Director LABA (Free Academy of Fine Arts) Rimini, collaborator of Silvio Ceccato and of the Scuola Operativa Italiana (Italian Operative School), former Director of the Academy of Fine Arts in Urbino and professor in the fine arts academies of Bologna and Ravenna, expert of Ministry of Education in the assessment of fine art institutions.

Franca Fabbri

Professor of Art History, LABA Rimini, involved in research in the field of cognitive sciences applied to the analysis of the artistic production. She holds many conferences and publications, the most recent for Eidos and for the Italian Psychoanalysis magazine.

Freddy Paul Grunert

Artist, curator at the ZKM (Center for Art and Media, Karlsruhe) and at the Joint Research Center of the European Commission, of which he edited the publication HumaniTies and Artificial Intelligence, Noema, 2022. Consultant of the Council of Europe and of the European Parliament.

Coordinator:

Pier Luigi Capucci

Coordinator of the Scientific-Cultural activities LABA Rimini, President of Noema, consultant of the European Commission on the relationship between art and science, member of the Scientific Committee of AICA (Association Internationale des Critiques d’Art, Paris), Italian section.

With the collaboration of Paolo Del Signore

Artist, teacher LABA Rimini.

More: https://accademia.rimini.it/leggere-la-complessita/

https://www.festivalcomplessita.it/leggere-la-complessita/