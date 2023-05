Italiano [English below]

International Meeting of Studies on the State of Art Criticism: Dynamic Updates

Fluidity

5-6 Maggio 2023

10:00 – 17:00

Accademia Albertina di Belle Arti, Torino

Declination of Contemporary Art Criticism

L’evento internazionale si svolgerà dal 5 al 6 maggio in modalità ibrida (presenza e remoto) dalle ore 10.00 alle ore 17.00 per entrambe le giornate seminariali, presso il Salone d’Onore all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e sarà un evento totalmente gratuito così come previsto nei principi dello statuto italiano, per garantire a sua volta con tale manifestazione un coinvolgimento attivo e partecipativo dei vari professionisti di settore, che insieme ai vari docenti e studenti potranno, inoltre, sondare le dinamiche evolutive dello stato attuale della critica d’arte con approfondite analisi sulle opere e sugli artisti nello specifico dei contenuti culturali che riguardano le arti visive in tutte le diramazioni che coinvolgono la scultura, la pittura, l’architettura, le arti generative, la Street Art, l’Arte Pubblica. Con la Direzione Artistica di Gabriele Romeo, il dibattito del convegno avrà infatti l’interesse critico e scientifico di individuare “nuove chiavi di lettura” per poter esplorare i nuovi fenomeni espressivi della contemporaneità artistica bilanciando in forma democratica le nuove esigenze espressive dell’arte e degli artisti tra le tematiche fluide che riguardano la “conservazione del bene” e le conseguenti dinamiche per la valorizzazione dello stesso, ragionando sull’etica dei linguaggi espressivi e sulle problematiche culturali e sociali che portano alla nascita di un determinato concept visivo.

Nella giornata del 5 maggio durante la prima sessione del convegno si consegnerà il riconoscimento della “Menzione alla Carriera” alla storica e critica d’arte, nonché curatrice, Maria Teresa Benedetti, Past President di AICA Italia.

Tra gli interventi degli ospiti istituzionali e i relatori si segnalano:

Renato Barilli (Presidente Onorario di AICA Italia, Professore Emerito dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna)

Henry Meyric Hughes (Co-fondatore di Manifesta e Presidente Onorario di AICA International, Paris e Past President di AICA UK)

Lisbeth Rebollo Gonçalves (Presidente di AICA International, Paris)

Paola Gribaudo (Presidente dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino)

Salvo Bitonti (Direttore dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino)

Gabriele Romeo (Presidente di AICA Italia e del Comitato Scientifico, Docente di Fenomenologia delle arti contemporanee Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria)

Carolyn Christov-Bakargiev (scrittrice, storica dell’arte e curatrice, Direttrice del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e della Fondazione Francesco Federico Cerruti di Rivoli, Torino)

Freddy Paul Grunert (Membro del European Joint Research Center Ispra, curatore allo ZKM, Zentrum für Art und Medien, di Karlsruhe)

Cristina Trivellin (Vicepresidente del Comitato Scientifico di AICA Italia)

Roberto Mastroianni (Presidente del Museo Diffuso della Resistenza di Torino, professore di antropologia culturale e di antropologia dell’arte)

Maria Teresa Benedetti (critica d’arte, curatrice, Past President di AICA Italia)

Andrea Balzola (Docente di Teoria e metodo dei mass media presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino)

Lorella Giudici (storica dell’arte, critica d’arte e Docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Brera)

Debora Rossi (Direttore Affari Legali e Istituzionali Risorse Umane e Vicariato (Deputy) e Responsabile Organizzativo Archivio Storico delle Arti Contemporanee – ASAC – La Biennale di Venezia)

Pier Luigi Capucci (Saggista, docente, Presidente di NOEMA, consulente della Commissione Europea su Arte/Scienza)

Malgorzata Kazmierczak (Ph.D. in Storia, ricercatrice d’arte contemporanea, Vicepresidente di AICA International, Vicepresidente di AICA Polonia)

Gian Maria Tosatti (Direttore Artistico della Fondazione La Quadriennale di Roma, artista rappresentante l’Italia nel rispettivo Padiglione alla 59ª Biennale Internazionale d’Arte di Venezia)

Gabriele Perretta (critico d’arte ed epistemologo della medialità. Editorialista di diverse riviste italiane ed europee, Docente di Analisi dei processi comunicativi all’Accademia di Belle Arti di Brera)

Liliana Iadeluca (Docente di Scenotecnica all’Accademia di Belle Arti di Palermo)

Edoardo Di Mauro (curatore, docente di Storia e metodologia della critica d’arte, Direttore del Museo di Arte Urbana, Torino)

Alfredo Cramerotti (Direttore del Mostyn Contemporary Art Museum & Co-Direttore del IAM Infinity Art Museum. Presidente dell’IKT International Association of Curators of Contemporary Art, Chair Digital Strategies committee AICA International, Advisor UK Government art collection & British Council Art Collection).

Matilde De Feo (film-maker, docente di Progettazione multimediale, Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria)

Firat Arapoglu (Vicepresidente di AICA International, Past President di AICA Turchia, Asst. Prof. Dr. di storia dell’arte, Altinbas University, Istanbul)

Rosita Commisso (Docente di Fenomenologia dei media all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro)

Matthew Kangas (Membro AICA USA, editore corrispondente per Art in America and Sculture magazine. Ha scritto per numerose pubblicazioni per Seattle Times, Artweek, Preview and Art Ltd)

Francesca Adamo (storica della fotografia e autrice)

Ioannis Melanitis (Docente ASFA, Athens School of Fine Arts)

E con la partecipazione di:

Alessandra Borgogelli, Marcello Francolini, Massimo Palumbo

Modererà gli interventi:

Anselmo Villata (Vicepresidente e Presidente del Comitato Elettorale EMC di AICA International)

Relazioni Istituzionali:

Marilena Vita (Vicepresidente alle Relazioni Istituzionali di AICA Italia)

Per partecipare:

Per la partecipazione all’evento, gli utenti da remoto potranno collegarsi alla pagina dedicata all’evento cliccando sul link http://www.aica-italia.org/category/news/ per guardare lo streaming.

Quanti volessero assistere alle sessioni della conferenza in presenza dovranno registrarsi sul modello disponibile alla pagina http://www.aica-italia.org/category/news/, sotto l’icona Attend The Conference, e formalizzare la propria iscrizione gratuita entro il 30 Aprile c.m.

Coordinatori scientifici e tecnici alla curatela e alle manifestazioni:

Sara Liuzzi

Gerardo De Pasquale

Per maggiori informazioni:

Coordinatori per la Comunicazione e la Stampa di AICA Italia:

Angelo Mistrangelo

Diego Repetto

convegnofluidity.aicaitalia [–a–t–] gmail.com

La nostra storia

L’Associazione Internazionale dei Critici d’Arte (Association Internationale des Critiques d’Art, AICA) è stata fondata nel 1950 con la finalità di rivitalizzare la critica d’arte e la libertà di espressione.

Affiliata ad UNESCO AICA è stata ammessa al rango di ONG nel 1951. L’associazione oggi vanta oltre 5000 iscritti provenienti da 95 Nazioni e sono presenti 63 sezioni nazionali.

Tra i nomi più celebri che hanno fatto parte dell’istituzione si ricordano: André Chastel, Jorge Crespo de la Serna, Pierre Courthion, Charles Estienne, Elda Fezzi, Chou Ling, Miroslav Micko, Sergio Milliet, Marc Sandoz, Gino Severini, James Johnson Sweeney, Palma Bucarelli, Giulio Carlo Argan, Albert Tucker, Lionello Venturi, Eduardo Vernazza, Giovanni Carandente, Maria Teresa Benedetti, Marcel Zohar, Paul Fierens e Herbert Read.

I principali obiettivi di AICA sono:

• promuovere la discipline di critica nel campo delle arti visive

• assicurare una metodologia scientifica ed etica

• proteggere l’interesse etico e professionale tutelando in egual modo i diritti di tutti i critici d’arte

• assicurare scambi e interazioni stabili tra i membri a livello internazionale attraverso incontri regolari

• facilitare e incrementare la circolazione dell’informazione e degli scambi nel campo delle arti visive

• contribuire alla conoscenza reciproca e ad una maggiore interazione e comprensione tra culture differenti

• attivare collaborazioni e supportare Paesi in via di sviluppo

La Sezione Ufficiale Italiana di AICA International ricostituita nel 2022, a seguito dell’elezioni del nuovo presidente Gabriele Romeo nel 2021, è un’associazione senza fini di lucro che raggruppa professionisti che operano sul territorio nazionale ed internazionale nel campo dell’educazione e della ricerca sulla critica d’arte, della storia dell’arte, dell’insegnamento e della curatela scientifica. Renato Barilli ne è il Presidente Onorario.

La sua funzione è di promuovere la comprensione e l’interpretazione delle arti visive, in tutte le sue forme e manifestazioni.

Organigramma di AICA Italia:

Presidente Onorario

Professore Emerito Renato Barilli

Il Consiglio Direttivo della sezione nazionale italiana è composto da:

Gabriele Romeo, Presidente e Board Member AICA International Paris

Marilena Vita, Segretario Generale

Cristina Trivellin, Tesoriere

Comitato Scientifico:

Gabriele Romeo (Presidente)

Cristina Trivellin (Vicepresidente)

Renato Barilli (Componente)

Pier Luigi Capucci (Componente)

Lorella Giudici (Componente)

Edoardo Di Mauro (Componente)

Roberto Mastroianni (Componente)

Andrea Balzola (Componente)

Gabriele Perretta (Componente)

Comitato d’Onore:

Paola Gribaudo (Presidente dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino)

Salvo Bitonti (Direttore dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino)

Vicepresidente alle Relazioni Istituzionali di AICA Italia:

Marilena Vita (Board Member AICA International Paris)

More information: http://www.aica-italia.org/

English

International Meeting of Studies on the State of Art Criticism: Dynamic Updates

Fluidity

May 5-6, 2023

10:00 AM – 5:00 PM

Accademia Albertina di Belle Arti, Turin

Declination of Contemporary Art Criticism

The International event will take place from May 5 to 6 in hybrid mode (in presence and remotely) from 10.00 am to 5.00 pm in both days, at the Hall of Honor at the Albertina Academy of Fine Arts in Turin. The event will be totally free, as stated in the principles of the Italian statute, to guarantee an active and participatory involvement of the professionals in the sector. Along with teachers and students they will analyze the evolutionary dynamics of the current state of art criticism, with in-depth analysis of the art works and of the artists, specifically in the cultural realms concerning the visual arts in all branches – sculpture, painting, architecture, generative arts, Street Art, Public Art. With Gabriele Romeo’s Artistic Direction, the conference will have the critical and scientific goal of identifying “new interpretations” in order to explore the new expressive phenomena in contemporary art by democratically balancing the new expressive needs of art and artists among the fluid topics concerning the “conservation of the good” and the consequent dynamics for the enhancement of it. And also to reflect on the ethics of the expressive languages and on the cultural and social problems that lead to the birth of a specific visual concept.

On May 5, during the first session of the conference, an award to the Career will be given to the historian, art critic and curator Maria Teresa Benedetti, Past President of AICA Italy.

Among the lectures of the institutional guests and speakers we announce:

Renato Barilli (Honorary President of AICA Italy, Professor Emeritus of the Alma Mater Studiorum, University of Bologna)

Henry Meyric Hughes (Co-founder of Manifesta and Honorary President of AICA International, Paris and Past President of AICA UK)

Lisbeth Rebollo Goçalves (President of AICA International, Paris)

Paola Gribaudo (President of the Albertina Academy of Fine Arts in Turin)

Salvo Bitonti (Director of the Albertina Academy of Fine Arts in Turin)

Gabriele Romeo (President of AICA Italy and of the Scientific Committee, Professor of Phenomenology of Contemporary Arts at the Academy of Fine Arts in Reggio Calabria)

Carolyn Christov-Bakargiev (writer, art historian and curator, Director of the Castello di Rivoli Museum of Contemporary Art and of the Francesco Federico Cerruti Foundation in Rivoli, Turin)

Freddy Paul Grunert (Member of the European Joint Research Center Ispra, curator at the ZKM, Zentrum für Art und Medien, Karlsruhe)

Cristina Trivellin (Vice-President of the Scientific Committee of AICA Italy)

Roberto Mastroianni (President of the Museo Diffuso della Resistenza in Turin, professor of Cultural Anthropology and Anthropology of Art)

Maria Teresa Benedetti (art critic, curator, Past President of AICA Italy)

Andrea Balzola (Professor of Mass Media Theory and Method at the Albertina Academy of Fine Arts in Turin)

Lorella Giudici (art historian, art critic and Professor of Contemporary Art History at the Brera Academy of Fine Arts)

Debora Rossi (Director of Legal and Institutional Affairs, Human Resources and Vicariate (Deputy), Organization Manager of the Historical Archive of Contemporary Arts – ASAC – La Biennale di Venezia)

Pier Luigi Capucci (essayist, lecturer, President of NOEMA, advisor to the European Commission on Art/Science)

Malgorzata Kazmierczak (Ph.D. in History, contemporary art researcher, Vice-President of AICA International, Vice-President of AICA Poland)

Gian Maria Tosatti (Artistic Director of La Quadriennale Foundation in Rome, artist representing Italy in the Italian Pavilion at the 59th La Biennale di Venezia)

Gabriele Perretta (art critic and epistemologist of media, columnist for various Italian and European magazines, Professor of Analysis of Communication Processes at Brera Academy of Fine Arts)

Liliana Iadeluca (Professor of Stagecraft at the Academy of Fine Arts in Palermo)

Edoardo Di Mauro (curator, professor of History and Methodology of Art Criticism, Director of the Museum of Urban Art, Turin)

Alfredo Cramerotti (Director of the Mostyn Contemporary Art Museum & Co-Director of IAM Infinity Art Museum. President of the IKT International Association of Curators of Contemporary Art, Chair Digital Strategies committee AICA International, Advisor UK Government art collection & British Council Art Collection)

Matilde De Feo (film-maker, professor of Multimedia design, Academy of Fine Arts in Reggio Calabria)

Firat Arapoglu (Vice President of AICA International, Past President of AICA Turkey, Asst. Prof. Dr. of Art History, Altinbas University, Istanbul, Turkey)

Rosita Commisso (Professor of Media Phenomenology at the Academy of Fine Arts in Catanzaro)

Matthew Kangas (AICA USA Member, Corresponding Editor for Art in America and Sculpture magazine. He has written for numerous publications for Seattle Times, Artweek, Preview and Art Ltd)

Francesca Adamo (historian of photography and author)

Ioannis Melanitis (lecturer at ASFA, Athens School of Fine Arts)

And with the participation of:

Alessandra Borgogelli, Marcello Francolini, Massimo Palumbo

Moderator the conference:

Anselmo Villata (Vice-President and President of the EMC Electoral Committee of AICA International)

Institutional Relations:

Marilena Vita (Vice-President for Institutional Relations of AICA Italy)

To participate:

To participate in the event remote users will be able to connect to the page dedicated by clicking on the link http://www.aica-italia.org/category/news/ to watch the streaming.

Those wishing to attend in person the conference sessions must register using the form available on the page http://www.aica-italia.org/category/news/, under the “Attend the Conference” icon, and formalize their free registration by April 30.

Scientific and technical coordinators for curatorship and events:

Sara Liuzzi

Gerardo De Pasquale

For more information:

Communication and Press Coordinators of AICA Italy:

Angelo Mistrangelo

Diego Repetto

convegnofluidity.aicaitalia[–a–t–]gmail.com

Our History

The International Association of Art Critics (Association Internationale des Critiques d’Art, AICA) was founded in 1950 with the aim of revitalizing art criticism and freedom of expression.

Affiliated to UNESCO, AICA was admitted to the rank of NGO in 1951. The association today boasts over 5000 members from 95 nations and there are 63 national sections.

Among the most famous people who have been part of the institution are: André Chastel, Jorge Crespo de la Serna, Pierre Courthion, Charles Estienne, Elda Fezzi, Chou Ling, Miroslav Micko, Sergio Milliet, Marc Sandoz, Gino Severini, James Johnson Sweeney, Palma Bucarelli, Giulio Carlo Argan, Albert Tucker, Lionello Venturi, Eduardo Vernazza, Giovanni Carandente, Maria Teresa Benedetti, Marcel Zohar, Paul Fierens and Herbert Read.

The main goals of AICA are:

• to promote the discipline of criticism in the field of visual arts

• to ensure a scientific and ethical methodology

• to protect the ethical and professional interest by equally protecting the rights of all art critics

• to ensure stable exchanges and interactions among members at an international level through regular meetings

• to facilitate and increase the circulation of information and exchanges in the field of visual arts

• to contribute to mutual knowledge and greater interaction and understanding among different cultures

• to activate collaborations and support developing Countries

The Official Italian Section of AICA International has been reconstituted in 2022, following the election of the new president Gabriele Romeo in 2021. It is a non-profit association that brings together professionals working nationally and internationally in the field of education and research on art criticism, art history, teaching and scientific curating. Renato Barilli is its Honorary President.

Its function is to promote the understanding and interpretation of the visual arts, in all its forms and manifestations.

Organization Chart OF AICA Italy:

Honorary President

Emeritus Professor Renato Barilli

The Board of Directors of the Italian national section is composed of:

Gabriele Romeo, President and Board Member of AICA International Paris

Marilena Vita, Secretary General

Cristina Trivellin, Treasurer

Scientific Committee:

Gabriele Romeo (President)

Cristina Trivellin (Vice-President)

Renato Barilli (Component)

Pier Luigi Capucci (Component)

Lorella Giudici (Component)

Edoardo Di Mauro (Component)

Roberto Mastroianni (Component)

Andrea Balzola (Component)

Gabriele Perretta (Component)

Honor Committee:

Paola Gribaudo (President of the Albertina Academy of Fine Arts in Turin)

Salvo Bitonti (Director of the Albertina Academy of Fine Arts in Turin)

Vice-President of Institutional Relations of AICA Italy

Marilena Vita (Board Member AICA International Paris)

More information: http://www.aica-italia.org/