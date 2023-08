Folle di Scienza – Strambinaria 2023

Sesta edizione 1-3 settembre 2023

Tre giorni, due eventi, un appuntamento unico per riflettere sulla scienza e svelare i retroscena della comunicazione

WWW.FOLLEDISCIENZA.IT

Riscaldamento globale, vaccini, energia, ma anche nuove tecnologie, mobilità, ricadute della ricerca nella vita quotidiana: che si tratti di grandi temi in evidenza o di argomenti sotto traccia, scienza e tecnologia sono sempre all’ordine del giorno nel panorama dell’informazione. I temi controversi la fanno da padrone, i canali tradizionali non aiutano a districarsi e i dibattiti sui social aumentano la confusione. La sfida per i divulgatori è sempre più ardua. Occorre ideare e sperimentare nuovi modelli di comunicazione, perché scienza e tecnologia sono troppo importanti per non essere alla portata di tutti. Così è nato sei anni fa il progetto “Folle di Scienza- Strambinaria” che negli anni è cresciuto diventando un punto di riferimento per la comunità dei divulgatori scientifici italiani.

“Folle di scienza – Strambinaria” è un’occasione di incontro e confronto per il variegato mondo dei divulgatori scientifici, nonché per il pubblico che fruisce del loro lavoro senza probabilmente immaginare che cosa succede dietro le quinte. L’evento, giunto alla sesta edizione, si svolgerà a Strambino dall’1 al 3 settembre 2023 e come sempre sarà suddiviso in due momenti in stretta relazione tra loro. Da venerdì a domenica mattina si terrà “Folle di scienza”, un’occasione di incontro, confronto e formazione teorico-pratica riservata ai divulgatori scientifici con l’obiettivo di allargare e consolidare le competenze e migliorare l’efficacia dei progetti di comunicazione della scienza.

Sabato sera e domenica pomeriggio l’evento si apre al pubblico con “Strambinaria”, manifestazione gratuita con incontri, laboratori, spettacoli organizzati nel territorio della città di Strambino. Un’opportunità per interagire con i protagonisti della divulgazione e della ricerca scientifica nazionale e internazionale in un contesto innovativo e coinvolgente.

La manifestazione è un progetto di FRAME – Divagazioni scientifiche, realizzata con il sostegno di Compagnia di San Paolo, promossa dal Comune di Strambino e con il patrocinio di Città metropolitana di Torino. Noema è media partner.

FOLLE DI SCIENZA

1 – 3 settembre 2023

Folle di scienza è arrivata al sesto anno. In questi sei anni è cambiato il mondo ed è cambiata la percezione del ruolo che la scienza ha nelle nostre vite. Abbiamo capito che la ricerca ha ricadute decisive, ma al tempo stesso abbiamo assistito, prima con la pandemia e ora con il cambiamento climatico, a un dibattito troppo spesso scomposto e basato su meccanismi che premiano lo spettacolo e l’intrattenimento a discapito di una buona informazione. In questi anni è cambiata anche la comunità delle divulgatrici e dei divulgatori. Sono nati nuovi media, si è allargata la platea di chi racconta la scienza e di chi è interessato a seguirla. Accanto agli strumenti e tradizionali si sono aggiunte nuove opportunità e al tempo stesso nuovi dilemmi.

La sfida per i divulgatori scientifici è sempre più ardua. Occorre confrontarsi, scambiare idee e immaginare il futuro prossimo della divulgazione, perché scienza e tecnologia sono troppo importanti per non essere alla portata di tutti. Strambino si propone come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto in cui i divulgatori avranno modo di confrontarsi su temi da loro stessi proposti, discutendo in gruppi orizzontali strutturati come barcamp e partecipando a incontri plenari in cui sul palco di Piazza Municipio giornalisti, ricercatori, comunicatori e altri protagonisti dell’impresa culturale.

STRAMBINARIA

2 – 3 settembre 2023

La sera di sabato e la domenica pomeriggio saranno dedicate a “Strambinaria”, manifestazione che ha lo scopo di avvicinare il mondo della scienza e della tecnologia al grande pubblico, dagli adulti ai bambini. L’inaugurazione è prevista alle 21:00 di sabato 2 in Piazza Municipio con lo spettacolo “Il varietà della scienza”: sul palco si alterneranno Alessandra Biondi Bartolini, Chimicazza, Marco Martinelli e Alessio Perniola, presentati da Alberto Agliotti e Ottavia Bettucci.

Domenica il programma prevede una serie di conferenze in Piazza Municipio e nel cortile dell’Asilo Bonafide, che ospiterà anche i laboratori.

In piazza municipio si inizierà alle 15:00 con Rudi Bressa e Giulia Negri che parleranno del nostro rapporto con la fauna selvatica in un incontro dal titolo “Dobbiamo aver paura di squali e orsi?”. A seguire, Simone Angioni, Stefano Bertacchi e Ruggero Rollini affronteranno il tema della plastica presentando il loro nuovo libro in uscita. Gaia Contu con “Tacchini e raggi di luce” ci guiderà in un viaggio attraverso scienza e filosofia, mentre Alfonso Lucifredi racconterà la vita avventurosa del naturalista Alfred Russell Wallace, che anticipò molte idee di Darwin. Jacopo Saquegno illustrerà – è il caso di dirlo – il modo in cui gli scienziati vedono e rappresentano il mondo, Irene Bossert e Pierdomenico Memeo mostreranno le inaspettate applicazioni della fisica alla medicina e in chiusura Massimo Sandal racconterà l’affascinante storia delle estinzioni.

Anche all’Asilo Bonafide l’inizio è previsto alle15:00. Aprirà Eva Filoramo con “L’impossibile mappa del cervello”, un viaggio alla scoperta delle neuroscienze. Giacomo Moro Mauretto, autore del canale YouTube “Entropy for Life”, svelerà le implicazioni dei gesti che riteniamo utili per l’ambiente. Il matematico Riccardo Moschetti racconterà le proprietà dei poliedri attraverso l’arte. A seguire, Roberta Fulci ci parlerà della natura del dolore fisico, quindi ancora matematica con i prestigi di Lorenzo Paletti. Alle 17:30 un tema molto attuale: gli insetti come cibo raccontati da Gabriele Scrofani. Il pomeriggio si chiude con un viaggio attraverso i libri nel mondo che cambia, a cura di Danilo Zagaria.

All’Asilo Bonafide ci sarà anche la possibilità di giocare con la scienza nei laboratori interattivi di Strambinaria. In parallelo alle conferenze bambini e adulti potranno partecipare agli incontri con Denise Trupia e la sua “Galassia in barattolo”, Marco Testa e “Il bello della scienza”, Giulia Pieraccini e le “Escursioni nel Sistema Solare”. A seguire, Giulia Bernardi e Martina De Pieri ci faranno giocare con la matematica e Roberto Cighetti con l’archeologia nel suo laboratorio pratico di microscavo.

Chi preferisce camminare potrà infine andare a caccia di pietre che raccontano storie per le vie di Strambino con Ilaria Selvaggio. La partenza è prevista da Piazza Municipio alle 17:00.

Per informazioni e modalità di partecipazione consultare il sito www.follediscienza.it