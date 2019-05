Complessità: 10 lezioni al Museo MACRO di Roma / Complexity: 10 Lessons at the MACRO Museum in Rome

Festival della Complessità 2019 / Festival of Complexity 2019

Dieci lezioni dedicate al concetto di #complessità per l’iniziativa “Dizionario” del Macro Asilo di Roma, negli spazi della “Stanza delle parole”, nel corso del mese di Maggio 2019.

Ten lessons dedicated to the concept of #complexity for the ‘Dictionary’ initiative of the Macro Asylum in Rome, in the spaces of the ‘Room of words’, during May 2019

Progetto proposto da Antonella Sbrilli, Università Sapienza, Maria Grazia Tolomeo, Valerio Eletti, Complexity Education Project, con la collaborazione di Massimo Conte, Vittoria Agrò e Giacomo Isidori.

PROGRAMMA

• Domenica 12 Maggio 2019

ore 17:00 – 18:00

C come connessione, contaminazione, creatività, conflitto, cooperazione. Auto-organizzazione e processi bottom-up

Incontro d’apertura delle lezioni sulla complessità. Dopo l’introduzione sul significato di complessità, Valerio Eletti coordina il confronto tra i rappresentanti del Festival della Complessità (F. Forino) e del Macro Asilo (C. Pietroiusti), sul tema delle strutture reticolari che si auto-organizzano sulla base di regole semplici.

Argomenti: Approccio sistemico e sue applicazioni, Complessità

Con:

Valerio Eletti

Presidente del “Complexity Education Project” (Università di Perugia) e direttore responsabile della rivista “Storia dell’arte”.

Fulvio Forino

Medico, presidente di “Dedalo97”, è l’ideatore e il coordinatore del “Festival della Complessità”

Cesare Pietroiusti

Presidente della “Azienda Speciale PalaExpo”, che gestisce il sistema integrato di spazi ed eventi per la cultura del Palazzo delle Esposizioni, del Macro e del Mattatoio di Roma.

ore 18:00 – 19:00

La nuova complessità del mondo

Come si declina la complessità del mondo in chiave geopolitica? I 7,5 mld di persone organizzati in più di 200 stati coabitano con culture e tradizioni diverse, in un pianeta sempre più sotto pressione. Una rapida inflazione demografica si è accompagnata a quella istituzionale, ad un aumento vertiginoso degli scambi, alla creazione di reti e reti di reti che stanno rendendo il mondo un sistema sempre più complesso. Cosa possiamo aspettarci succederà nei prossimi trenta anni?

Argomenti: Approccio sistemico e sue applicazioni, Territorio e Ambiente

Con:

Pier Luigi Fagan

60 anni, ha lavorato per più di due decenni nel mondo della comunicazione. Si è poi ritirato a vita di studio. Nel 2017 ha pubblicato “Verso un mondo multipolare” (Fazi editore). Scrive e commenta fatti geopolitici per diverse testate, ha un blog in cui pubblica i risultati parziali dei suoi studi sulla complessità, partecipa a dibattiti e tiene conferenze sulla nuova Era Complessa.

• Venerdì 17 Maggio 2019

ore 17:00 – 18:00

Visioni complesse per un mondo complesso

Ogni giorno produciamo e consumiamo dati. La loro gestione pone nuovi dilemmi a livello individuale e collettivo, etico ed estetico. Nel passaggio dati – informazioni – conoscenza, c’è bisogno di interpretarli e rappresentarli. Le visualizzazioni dati ci aiutano a scoprire relazioni inaspettate.

Argomenti: Comunicazione e Reti sociali, Complessità

Con:

Massimo Conte

Instructional Designer con oltre 10 anni di esperienza in progettazione e sviluppo di corsi e-learning per grandi organizzazioni. Ha tenuto docenze sui temi della progettazione didattica e delle reti complesse presso Università e aziende. Coordinatore Editoriale del Complexity Education Project.

ore 18:00 – 19:00

Design: Complessità e Umanesimo, una nuova geografia del Valore

Benché dirompente, anche il mondo delle tecnoscienze deve confrontarsi e rispondere a una domanda antropologica. L’intervento sottolinea come la scena del mondo è da sempre una scena attoriale basata su mappe non solo cognitive ma anche affettive. Emerge dovunque la domanda di un “destino” più profondo delle tecnologie digitali, che ci obbliga al confronto con un problema di “senso” e di “significati”.

Argomenti: Approccio sistemico e sue applicazioni, Arte

Con:

Giuseppe Marinelli De Marco

Esponente dell’architettura italiana post-razionalista degli anni Settanta con lo “Studio Labirinto“. Ha realizzato mostre e tenuto conferenze in numerose città e università italiane e straniere (tra le altre anche in India, Giappone, Stati Uniti, Israele e vari paesi europei). E’ ideatore e organizzatore della Pordenone Design Week, manifestazione culturale giunta alla ottava edizione.

• Sabato 18 Maggio 2019

ore 17:00 – 18:00

Lineare e non lineare

Partendo dai termini che analizzeremo come definizioni di lineare e non lineare, cause ed effetti, imprevedibilità e reti, intesseremo il tessuto dei significati attraverso un incontro dialogico con i presenti. Lo scopo: vivere l’esperienza del confronto tra parola lineare e parola non lineare – e dei loro imprevedibili effetti.

Argomenti: Approccio sistemico e sue applicazioni, Formazione

Con:

Marinella De Simone

Presidente del Complexity Institute, coordinatrice della Complexity Management School, CEO di Texture società benefit, Formatrice e Consulente. Autrice di numerosi articoli e libri sui temi della complessità, del management e dell’etica.

ore 18:00 – 19:00

La gestione dei problemi complessi

Attraverso un dialogo tracceremo un percorso che, facendo riferimento ad alcune parole – quali ad esempio pattern, innesco, contesto, feed back loop, presupposto – permetta ad ognuno di individuare il proprio modo di generare senso per comprendere la complessità del contesto attraverso un’analisi delle differenze.

Argomenti: Management ed Economia, Formazione

Con:

Dario Simoncini

Professore Associato di Organizzazione Aziendale e di Startup e innovazione sociale presso il Dipartimento di Economia Aziendale, Università D’Annunzio di Pescara. Autore di numerosi articoli e volumi sui temi della complessità, del management e dell’etica.

• Domenica 19 Maggio 2019

ore 17:00 – 18:00

Reti complesse di neuroni e macchine che imparano

Le Reti Neurali Artificiali, nate per simulare alcune funzioni avanzate del pensiero umano attraverso le macchine, costituiscono uno degli strumenti più potenti per leggere, interpretare e governare la Complessità. Grazie alla loro architettura estremamente flessibile, ai loro algoritmi sempre più sofisticati e alla capacità di “apprendere” dall’esperienza, sono in grado di risolvere problemi non lineari e di supportare in modo innovativo le nostre decisioni più difficili.

Argomenti: Reti digitali e Big Data, Filosofia

Con:

Gaetano Bruno Ronsivalle

Laureato in Filosofia, diplomato in Musica, Master in Data Science e in Istituzioni e Politiche Spaziali, insegna Tecnologie informatiche e multimediali all’Università di Verona. È amministratore di WeMole, consulente scientifico dell’ABI e dell’Aeronautica Militare. Da quasi venti anni si occupa della progettazione e dello sviluppo di “cervelli artificiali” basati su Reti Neurali.

ore 18:00 – 19:00

In Fake, Veritas

La ricerca della verità è un percorso infinto e laborioso. La falsità è a portata di mano. In tempi di sconfinato presente ci acquattiamo nella seconda. Con l’aiuto irrinunciabile del transumante del Fake, l’incombusto Ermes Maiolica, proverò ad aprire gli occhi: miei e vostri. Almeno un po’.

Argomenti: Comunicazione e Reti sociali, Filosofia

Con:

Marco Stancati

30 anni da dirigente/manager, 10 da consulente e curatore di eventi. Parallelamente 15 anni da docente alla Sapienza di Comunicazione d’Impresa e dintorni. Finita la bio dei numeri, le priorità: il calore della famiglia e degli amici, lo stupore dell’arte. La nostalgia più forte: quella del futuro.

Ermes Maiolica

Metalmeccanico ternano noto soprattutto come ex autore di fake news. Dal 2014 è divenuto il personaggio simbolo della cultura della post-verità. Le sue scorribande nella rete lo hanno reso molto noto ai più come l’inventore delle bufale più virali degli ultimi anni.

• Venerdì 24 Maggio 2019

ore 17:00 – 18:00

Arte e complessità

Da sempre la creazione copia il vivente, la natura, perché le entità che si sono evolute hanno esperienza del mondo, affascinano e sono utili. Ma la simulazione non è solo una dimensione fondamentale della rappresentazione, mette alla prova quell’incerta e invitante soglia che esiste tra complicato e complesso.

Argomenti: Arte, Complessità

Con:

Pier Luigi Capucci

Si occupa di new media e relazioni tra arti, scienze e tecnologie. Insegna all’Accademia di Belle Arti L’Aquila e all’Università di Udine. Ha fondato “Noema”, journal sulle relazioni tra tecnologie, scienza, cultura e società; e “art*science”, che ha avviato un progetto triennale su arte e Climate Change.

ore 18:00 -19:00

L’errore degli errori – Tecnologia vs Cultura, Tecnologia è Cultura

Non possiamo più permetterci di continuare a perpetuare “l’errore degli errori”, oltretutto continuando a tenere separate cultura e tecnologia/e. Sfera cognitiva, sfera emotiva e sfera sociale. È tempo di ricomporre alcune fratture che caratterizzano non soltanto i saperi, le conoscenze, le competenze. Ricomponendo la frattura tra l’umano e il tecnologico.

Argomenti: Epistemologia, Complessità

Con:

Piero Dominici

Fellow della World Academy of Art & Science, è Director presso il Global Listening Centre e Scientific Director del Complexity Education Project. Insegna presso l’Università degli Studi di Perugia. Visiting Professor presso l’Universidad Complutense di Madrid, partecipa a progetti di rilevanza internazionale e ha tenuto lezioni e conferenze in numerosi atenei nazionali e internazionali.

Promotori: Complexity Education Project – MACRO Asilo

Il Complexity Education Project è un gruppo di ricerca dell’Università di Perugia, dedicato allo studio e alla diffusione di metodi e conoscenze su reti e sistemi complessi. Valerio Eletti ne è Presidente e Fondatore, Piero Dominici è il Direttore Scientifico, Massimo Conte si occupa del Coordinamento Editoriale.

Il progetto sperimentale MACRO Asilo caratterizza il Macro di via Nizza fino al 31 Dicembre 2019. Il nuovo dispositivo ideato da Giorgio de Finis, curatore del progetto, trasforma l’intero museo in un vero e proprio organismo vivente, “ospitale” e relazionale, che invita all’incontro e alla collaborazione persone, saperi e discipline in una logica di costante apertura e partecipazione della città e del pubblico.

More: https://www.festivalcomplessita.it