Appel à films/Call for films/RISC 13

English below

La 13e édition des Rencontres Internationales Sciences & Cinémas (RISC) se déroulera du 5 au 8 mars 2020 à Marseille.

Le festival propose de découvrir une programmation de courts, moyens et longs métrages (documentaire, fiction, expérimental, art vidéo, animation…) issus d’une sélection internationale, et dont le thème et/ou la démarche témoignent d’une forte proximité (ou affinité) avec des champs de la recherche scientifique (mathématiques, informatique, physique, chimie, biologie, sciences du vivant, sciences et techniques, épistémologie des sciences, médecine et santé, environnement, sciences économiques et politiques, histoire, architecture et urbanisme, sociologie, anthropologie et ethnologie, linguistique, sciences de l’éducation, etc.), en présence des cinéastes et de chercheur.e.s invité.e.s à venir rencontrer le public après chaque projection.

Nous proposerons une section compétitive avec un Prix du jury (court-métrage et moyen-long métrage), un Prix du Public court métrage et un Prix du Jeune public.

L’inscription des films se fait uniquement via la plateforme Docfilmdepot (créée par l’association Ardèche Images), partenaire du festival (pour accéder au site docfilmdepot, cliquer sur l’image ci-dessous, ou ici)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 SEPTEMBRE 2019

English

The 13th edition of Rencontres Internationales Sciences & Cinémas (RISC) will take place from 5 to 8 March 2020 in Marseille (France).

The festival proposes to discover a programme of short and feature films (documentary, fiction, experimental, video art, animation, etc.) from an international selection, whose subject (or approach) is closely related to scientific topics (mathematics, computer science, physics, chemistry, biology, life sciences, technology, history of science and technology, medicine and health, environmental sciences, economics, political science, history, architecture and urban studies, sociology, anthropology and ethnology, linguistics, education sciences, etc.), in the presence of filmmakers and researchers invited to meet the public after each screening.

We will offer a competitive section with a Jury Award (for a short film and a medium-length feature), an Audience Award for short films and a Young Audience Award.

Submissions are made only via the Docfilmdepot platform (created by Ardèche Images), partner of the festival (to access docfilmdepot website, click on the image below, or here):

SUBMISSION DEADLINE: SEPTEMBER 30, 2019

CONTACT & INFORMATIONS

Association Polly Maggoo

Tél: +33 (0)4 91 91 45 49

Email: risc@pollymaggoo.org