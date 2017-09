Noema è Affiliate Member di Leonardo / Noema is an Affiliate Member of Leonardo

[ITA] Noema è Affiliate Member of Leonardo, proseguendo la collaborazione iniziata con la conferenza internazionale art*science 2017/Leonardo 50, svoltasi ai primi di Luglio a Bologna, co-organizzata da Noema.

[ENG] Noema is an Affiliate Member of Leonardo, continuing with the collaboration started with the art*science 2017/Leonardo 50 International conference, held in early July in Bologna, co-organized by Noema.

