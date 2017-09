Italiano [English below]

In una freddissima Berlino, Transmediale festival 2017 compie 30 anni. Quando Transmediale nacque come VideoFilmFest nel 1988 si iniziò a a discutere di nuove produzioni di immaginari culturali, connettendo le arti, le culture e le tecnologie. A tutt’oggi Transmediale rimane uno degli eventi europei più importanti dedicato alle culture digitali. E questo anno festeggia il suo compleanno dedicando un mese intero a questa evoluzione culturale della digitalizzazione. Un mese ricco di iniziative, dal 2 Febbraio al 5 marzo.

La mostra dal titolo “Alien matter” e curata da Inke Arns è stata allestita presso l’Haus der Kulturen der Welt. Si inizia a riflettere, forse in modo sfuggente, alla materia antropica, con il risultato di una naturalizzazione degli artefatti tecnologici. Gli ambienti plasmati dalla tecnologia danno vita a nuove relazioni tra l’uomo e la macchina, mentre gli oggetti tecnologici diventano entità autonome, mettendo in rilievo l’ibridazione tra l’essere umano e la macchina stessa, sempre più smart. I temi affrontati durante il Festival toccano i campi dell’intelligenza artificiale, dei materiali plastici, delle infrastrutture, e dell’Internet delle Cose. Si esplorano i sistemi informativi e ibridi delle tecno-ecologie destabilizzando la centralità dell’“umano” in direzione del non-umano.

Il questo processo si assiste ad una tecnologica naturalizzazione e ad una mediazione più immediata, influenzando l’essere umano e il suo vivere dentro ad una società sempre più complessa. Questo “umanesimo decentrato” abbraccia in maniera “ossessiva” il modo di percepire del non-umano. Esplorando questo spazio ibrido “mediano” e multiforme addirittura “oscuro”, quasi alieno si sottolinea la nascita di altri spazi e tempi fornendo nuove possibilità del divenire in un intreccio tra passato, presente e futuro.

Emerge l’esigenza di un oltre, al di là delle traiettorie tra Immaginari, Escursioni ed Ecologie (1). Transmediale cerca di riportare in vita qualcosa di non definibile, quasi non familiare (unheimlich). La mostra Alien matter riguarda accoppiamenti cibernetici di umani, entità viventi, tecnologie, e abilità umane e non umane indirizzate al cambiamento in questa struttura di potere. Le tecnologie sono diventate un elemento evidente delle nuove culture degli oggetti che ci circondano. Alien matter non è quindi qualcosa di un futuro lontano, ma piuttosto è parte integrante del nostro presente. Gli artisti in mostra rivelano la misura in cui il nostro ambiente familiare sia già diventato materiale estraneo,

Ever Elusive è il titolo della nuova edizione della Transmediale dove l’egemonia digitale e le sue conseguenze sul piano sociale, politico, economico sono al centro del dibattito odierno. Il filo rosso che lega questo evento è proprio la perdita della centralità umana a favore di una nozione di «mezzo» inteso come spazio in-between dove la tecnologia ridisegna i ruoli e i confini tra natura e cultura, re-mixando la nostra vita. Proprio l’ambiente dove siamo immersi è composto sia da infrastrutture intelligenti, sistemi ibridi capaci di adattarsi, apprendere ed evolversi in contesti complessi. Ecco che si fa forza il concetto di egemonia digitale in cui la natura i legami sociali vengono colonizzati aprendo a scenari politici ed economici nuovi. La presenza degli oggetti dall’esterno si riversa all’interno del soggetto, lo incorpora. Tutto questo esiste già. Ma cosa succede se i computer non saranno più collegati a dispositivi? Se l’AI sarà letteralmente dentro le cose?

L’artista olandese Constant Dullaart con l’opera DullDream “de-specifica” immagini in modo che solo le caratteristiche generali della forma vengono interpretate. Constant Dullaart applica l’identificazione di pattern dell’intelligenza artificiale, utilizzando il riconoscimento del volto, dell’immagine e della voce attraverso i Convolutional Neural Networks (CNN), ossia reti neurali artificiali che permettono di apprendimento automatico e riconoscimento di forme attraverso l’intelligenza artificiale. Il programma consente agli utenti di caricare le immagini di se stessi restituendoci un’immagine priva di caratteristiche individuali. Una dichiarazione impressionante, quella di Constant Dullart contro la crescente regolamentazione attraverso il riconoscimento di forme.

Il collettivo francese Aliens in Green con la loro Xenopolitics #1: Petro-bodies and Geopolitics of Hormones, presentano un’installazione interattiva tra scienza e fiction speculativa denunciando le lobby dell’industria chimica e farmaceutica. Nel video Recursion di Sascha Pohflepp invece la definizione di umano viene generata da una forma di intelligenza artificiale programmata a comporre un testo sulla base di un vasto archivio di scritti dalle discipline più disparate. Nell’opera Predictive Art Bot di Nicolas Maigret e Maria Roszkowska si formulano previsioni sui futuri movimenti artistici, attraverso un algoritmo che utilizza il discorso attuale, profetizzando traiettorie future assurde per l’arte. Gli algoritmi si basano sull’analisi dei dati, l’analisi statistica e pattern recognition per applicazioni quali il comportamento di acquisto dei gruppi particolari, sviluppi di mercato a livello mondiale e anche potenziali crimini. Predictive Art Bot pubblica quotidianamente su Twitter (twitter.com/predartbot), ampliando l’immaginazione umana limitata con nuove prospettive, non umane.

Mentre Suzanne Treister nel suo lavoro HFT The Gardener, affronta i cosiddetti trading robot, ovvero dei software di trading robotizzato che autonomamente comprano e vendono azioni finanziarie. Il protagonista di Treister sviluppa un’ossessione mentre monitora i corsi azionari che lampeggiando scorrono su di uno schermo. Con l’aiuto di sostanze psicoattive, l’operatore tenta di fondere la sua coscienza con l’intelligenza di un algoritmo, in modo da riuscire a vivere il mondo dalla sua prospettiva.

Joep van Liefland con la sua scultura monumentale Video Palace #44 – The Hidden Universe, composta da decine di migliaia di nastri VHS, evoca l’universo nascosto della cultura dell’home video tipica degli anni ‘80 e affronta il tema dei materiali plastici e dell’archeologia dei media, evidenziando l’obsolescenza dei supporti di memorizzazione. Il duo di artisti YoHa (Matsuko Yokokoji e Graham Harwood) dissezionano un gommone con l’opera Plastic Raft of Lampedusa e cercando di evidenziare la circolazione di flussi economici, materiali e umani che incidono l’uno sull’altro. Addie Wagenknecht affronta il tema dell’Internet delle cose con tre robot aspirapolvere che accompagnano la mostra circolando tra gli spazi espositivi. Oltre alla loro funzione originale, i tre oggetti servono da hotspot Wi-Fi, Tor browser o jammer di segnale telefonico. Katja Novitskova con il suo lavoro Swoon Motion affronta i temi dell’intelligenza artificiale, l’Internet delle cose, e la plastica.

Mentre passeggiamo un po’ preoccupati all’interno dell’Haus der Kulturen der Welt incontriamo due km di cavi di fibra ottica con cui Evan Roth presenta Burial Ceremony. Egli racconta attraverso la sua forma plastica, che ricorda il simbolo matematico dell’infinito, il suo viaggio in Cornovaglia, uno dei primi siti ad aver posato cavi sottomarini tra l’Europa e gli Stati Uniti, che attualmente trasferiscono il 25% del traffico mondiale di dati mobili. Jeroen van Loon in modo analogo affronta il tema del cablaggio del mondo. Nella sua installazione, An Internet, si domanda come sarebbe Internet se i dati fossero effimeri. Van Loon mostra in modo ironico la visione di un futuro in cui Internet produce dati per brevi momenti di trasmissione, prima di svanire per sempre. C’è chi crea una falsa identità come l’artista Johannes Paul Raether con il suo lavoro Protektorama. Nel luglio del 2016, durante una performance a Berlino, l’artista ha introdotto del gallio – un metallo innocuo – in un negozio di Apple, conducendo perfino ad un’operazione di polizia. L’artista analizza l’ossessione dell’uomo per gli smartphone, i dispositivi portatili intese come protesi del corpo.

Pinar Yoldas ha presentato invece il suo ultimo lavoro Artificial Intelligence Governance, Kitty AI. Per il progetto ha creato un video, un 3-D, un gattino animato che parla di se stesso e del suo lavoro come futuro sovrano nell’anno 2039. Dietro a questo gattino innocuo, la Yoldas parla dei problemi lasciati irrisolti dalla generazione precedente (cambiamenti climatici, la migrazione, etc.) e l’incapacità del genere umano di gestire le infrastrutture gigantesche. Secondo la logica di AI Kitty, “la democrazia è nata in una polis, non sorprendiamoci se muore in una megalopoli”.

Forse l’unico progetto interessante per me è stato 3D Additivist Cookbook, realizzato da Morehshin Allahyari e Daniel Rourke i quali hanno raccolto più di cento progetti radicali di artisti, attivisti e teorici. Sul modello di Anarchist Cookbook (1969) di William Powell, i due artisti hanno realizzato una raccolta di testi speculativi, progetti, modelli3-D, design espanso e metodologie per la vita in tempi estremamente paradossali. 3D Additivist Cookbook includeva “ricette sperimentali” per la stampa 3D accompagnato da un manifesto video diffuso già nel 2015. L’idea di Morehshin Allahyari e Daniel Rourke era quella di trasformare la stampa 3D in uno strumento di emancipazione e attivismo. I due artisti ripensano la stampante 3D come una metafora del nostro tempo e uno strumento per l’arte, il design e l’ingegneria, dove convivono assieme l’arte, le scienze e le tecnologie. In questa prospettiva le tecnologie di produzione 3D sono uno spazio comune di scambio tra discipline e nuove forme di materialità.

Transmediale 2017 sembrava essere una festa per celebrare una ricca storia di movimenti, culture e cambiamenti, invece si è trasformata in una celebrazione autoreferenziale e superficiale con situazioni e proiezioni già masticate e digerite, senza una versione critica di un mutamento antropologico, persino annoiando e in qualche modo, perdendo la sua potenziale visione e previsione. Sicuramente siamo consapevoli della nostra perdita di centralità (per fortuna), ma forse ciò che manca è il coraggio di ristabilire nuove connessioni, criticità, evoluzioni e riflessioni che sembrano essersi smarrite dentro un magma solfureo e liquido sciolto dentro ad un dibattito sempre meno stimolante.

Comunque la candelina sulla torta è stata sicuramente la presenza della guest star Laurie Anderson che attraverso la sua performance The language of the future (2). Siamo davvero in grado di parlare del futuro oppure ne sentiamo la mancanza, o addirittura riscontriamo la perdita di un linguaggio appropriato e persino non riusciamo nemmeno ad immaginarlo? Non credo che ci sia una risposta, ma una condizione, uno stato di esistenza altalenante tra l’analogico e il digitale, l’archeologia e la futurologia, tra l’essere on oppure off, dentro questo intermezzo gassoso, fragile, instabile, alieno, materico, in cui si riconnettono narrazioni, possibilità e persino smarrimenti.

Possiamo ritrovare forse un immaginario dentro alla riflessione profonda che propone Metahaven nel suo ultimo lavoro Sprawl: Propaganda vs Propaganda. Metahaven è uno studio di design e di ricerca, fondato in Olanda nel 2007 da Vinca Kruk e Daniel van der Velden. La pratica di Metahaven potrebbe essere sintetizzata nella produzione di un “graphic design eXpanso”, che fluttua con disinvoltura intorno e attraverso la rete di filo spinato e fibra ottica che divide il mondo dell’estetica da quello della politica. L’interesse di Metahaven si rivolge in particolar modo alla realtà digitale, nel critico momento storico in cui sta avvenendo la graduale sostituzione della dispersiva architettura di Internet (e della sua percezione come modello di libertà d’opinione e democratizzazione), con l’onnipresente modello di immagazzinamento e gestione dei dati a “nuvola”: dati che, come sappiamo, diventano in questo modo proprietà di piccolo gruppo di note corporation. Ogni epoca, ogni generazione, deve costruire e ricostruire le sue convinzioni politiche, e il conseguente immaginario visivo, a partire dalle cose che la circondano in un dato momento storico. Metahaven con il suo progetto The Sprawl (propaganda over propaganda) mette in scena un’analisi e una contro-sperimentazione pratica del concetto di propaganda ai tempi di internet e della nuvola globale. Il film esplora una differente metodologia del visuale, occupandosi di tempo piuttosto che di spazio.

C’è tanto ancora da fare e da raccontare. Sicuramente Transmediale poteva festeggiare in maniera più frizzante ed esplosiva, invece di tergiversare e rimaneggiare qualcosa di già scritto e obsoleto. Non è ormai nuova questa condizione ibrida. Lo sviluppo tecnologico si lega quasi indissolubilmente all’estensione della nostra sfera sensoriale, ciò ha fatto sì che si verificasse una vera e propria rivoluzione nel modo comune di percepire la realtà circostante, moltiplicando le potenzialità del corpo umano prolungandone anche le proprie capacità cognitive, percettive e comunicative. Le nuove tecnologie, l’ingegneria genetica, l’intelligenza artificiale, la cibernetica e hanno ridefinito completamente le condizioni dell’esperienza fisica. Il corpo diviene materiale plasmabile, superficie significante. Cosa è umano e cosa non lo è? “Umano troppo umano” direbbe Nietzsche, “Umano o inumano” affermerebbe Schifano fino ad arrivare alla nuova condizione di postumano o addirittura transumano. Tale questione solleva una serie di domande intorno alla struttura stessa delle nostre identità condivise – in quanto umani – colta nel bel mezzo della complessità delle scienze attuali, delle relazioni politiche e internazionali. Non umano, inumano, antiumano sono oggi al centro di molti discorsi, mentre disumano e postumano proliferano e si sovrappongono nel contesto delle società globalizzate e tecnologicamente guidate. I discorsi della cultura spaziano dalle ostinate discussioni economiche sui robot, le protesi tecnologiche, le neuroscienze e i capitali biogenetici fino alle più confuse visioni del transumanismo e della tecnotrascendenza. Il potenziamento umano è il punto centrale di queste discussioni fino a trascendere appunto al sogno dell’immortalità. Il rischio è proprio quello di cadere in questa materia alienante, dentro una nuvola deformata, dove perdiamo persino la facoltà di sognare. Forse l’obiettivo di Transmediale era proprio creare questa condizione sfuggente, se questo era lo scopo, ha colto il segno, un po’ meno se invece il titolo della manifestazione Ever Elusive voleva essere una provocazione, in questo caso, purtroppo, c’è molto su cui lavorare, ragionare, riflettere e perfino immaginare. In fondo siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni e da qui dovremmo ripartire.



English

In a very cold Berlin, Transmediale 2017 festival celebrates its thirty years. When Transmediale was born in 1988 as VideoFilmFest, it started to discuss new productions of cultural imaginations, connecting the arts, cultures and technologies. Even today, Transmediale remains one of the most important European events dedicated to digital culture. This year, Transmediale has celebrated its birthday dedicating an entire month to this cultural event of digital evolution. A month full of initiatives, from February 2nd to 5th March. The exhibition titled “Alien matter” and curated by Inke Arns was staged at the Haus der Kulturen der Welt.

Transmediale Festival 2017 starts to think (maybe in elusive way) about the anthropic material, with a result of a naturalization of technological artifacts. The environments shaped by technology bring to life a new relationship between man and machine, while the technological objects become autonomous entities, highlighting the hybridization between the human and the machine itself, more and more smart. The topics discussed during the Festival concerned artificial intelligence fields, plastics, infrastructure, and the Internet of Things, exploring the information and hybrid systems of techno-ecologies destabilizing the centrality of “human” ‘in the direction of the non-human.

In this process, we are witness of a technological naturalization and an immediate mediation, affecting the human being and his living in a increasingly complex society. This “decentralized humanism” embraces the perception of non-human in an “obsessive way”. Exploring this space – so hybrid, “median”, multiform, even “dark”, almost alien – emphasizes the emergence of other space and time by providing new possibility of becoming a mixture of past, present and future.

It emerges the need for going beyond the trajectories among Imaginary, Interventions and Ecologies (3). Transmediale 2017 brings back something to life, somewhat of indefinable, almost unfamiliar (unheimlich). Ever Elusive is the title of the new edition of the Transmediale where digital hegemony and its consequences on the social, political, economic dimensions, are the focus of today’s debate. The red thread that connects this event is the loss of human centrality for a concept about the notion of the “middle,” used in a way that is twofold. The “middle,” on one hand, describes the complex and multifaceted “in-between” spaces of mediation and agency that result when media expand everywhere, and, on the other, it refers to the repositioning of our role within them. It is used to discuss how by being part of today’s algorithmic filterings and strange ecologies, we inescapably find ourselves in ongoing processes of mediation, and it also underlines the necessity of acknowledging the multiplicity and heterogeneity of such a spaces.

The “Alien matter” exhibition deals with the neo-cybernetic couplings of humans, living entities, and technology, and of human and non-human abilities—and addresses the shifts in this power structure. Technologies have become an obvious element of the new object cultures surrounding us. Alien matter is thus not something still in the distant future but rather an integral part of our present. The artists in the exhibition reveal the extent to which our supposedly familiar environment has already become alien material. All of this already exists. But what happens if computers are at some point no longer connected to devices? If AI gets literally inside things?

Constant Dullaart with his artwork DullDream creates a “de-specifies” images so that only general features of the shape are rendered. A picture of a specific person becomes a “dulled down” picture of a person who could, basically, be anyone. Constant Dullaart instead applies artificial intelligence to identify patterns, using face recognition, image and voice through the Convolutional Neural Networks (CNN), i.e. artificial neural networks that allow automatic pattern recognition and learning through artificial intelligence. The program allows users to upload images of themselves by returning an image without individual characteristics. An impressive statement by Constant Dullart against increasing regulation through pattern recognition.

The French collective Aliens in Green with their Xenopolitics #1: Petro-bodies and Geopolitics of Hormones, present an interactive installation between science and speculative fiction denouncing the chemical and pharmaceutical industry lobby. In the video Recursion Sascha Pohflepp instead the definition of human being is created from a form of artificial intelligence programmed to compose a text based on a vast archive of writings from many different disciplines. In the work Predictive Art Bot by Nicolas Maigret and Maria Roszkowska produce forecasts on future art movements, through an algorithm that uses the actual speech, predicting absurd future trajectories for art. The algorithms are based on data analysis, statistical analysis and pattern recognition for applications such as the buying behavior of particular groups, global market developments and also potential crimes. Predictive Public Art Bot daily on Twitter (twitter.com/predartbot), expanding the limited human imagination with new perspectives, not human.

While Suzanne Treister, in her work HFT The Gardener, addresses the so-called trading robots, or the automated trading software that autonomously buy and sell financial shares. The protagonist becomes obsessed Treister while monitoring stock prices that flashing slide on a screen. Through the psychoactive substances, the operator attempts to merge his consciousness with the intelligence of an algorithm in order to succeed to experience the world from his perspective.

Joep van Liefland with its monumental sculpture Video Palace # 44 – The Hidden Universe, consisting of tens thousands of VHS tapes, evokes the hidden universe of video at Home typical culture of the 80s and addresses the issue of plastics and archeology of the media, highlighting the obsolescence of media memorization. The artist duo YoHa (Matsuko Yokokoji e Graham Harwood) dissect a dinghy with the work Plastic Raft of Lampedusa and trying to highlight the circulation of economic flows, material and human resources that affect each other. Addie Wagenknecht addresses the issue of the Internet of Things with three robot vacuum cleaner that accompany the exhibition circulating between exhibition spaces. In addition to their original function, the three objects serve as a Wi-Fi hotspot, Tor browser or phone signal jammer. Katja Novitskova with her work Swoon Motion takes on the topics of Artificial Intelligence, the Internet of things, and plastic.

While we walk inside the Haus der Kulturen der Welt, a little bit scary, we meet two km of optical fiber cables created by Evan Roth. Burial Ceremony tells us through its plastic form that reminds us the mathematical symbol of infinity, the journey of artist in Cornwall, one of the first sites to have laid submarine cables between Europe and the United States, which currently transferring 25% of global mobile data traffic. Jeroen van Loon‘s installation, An Internet, proposes the question, what would the Internet look like if all data were ephemeral? Van Loon shows ironically the vision of a future that produces Internet data transmission for brief moments, before disappearing forever. Someone creates a fake identity as the artist Johannes Paul Raether with his work Protektorama. In July 2016, during a performance in Berlin, in which gallium – a harmless metal – was liquefied in a Apple store, led to police operation. The artist examines the human obsession for smartphones, portable devices such as observing the bodily prostheses.

While Pinar Yoldas has presented Articial Intelligence for Governance, the Kitty AI. In her work she created a video, a 3-D animated cat talks about itself and its work as ruler in the year 2039. Behind an appearance harmless kitten, Yoldas talks about the problems left unresolved by the previous generation (climate change, migration, etc.) and the inability of humankind to manage gigantic infrastructure. According to AI’s logic, democracy was born in a polis, no surprise that it dies in a megalopolis.

Perhaps the only interesting project has been 3D Additivist Cookbook, an handbook created by Morehshin Allahyari and Daniel Rourke that bring together a radical projects from one hundred artists, activists and theoreticians. Modeled on William Powell’s Anarchist Cookbook (1969) it includes speculative texts, plans, template, expanded design and methodologies for life in highly paradoxical times. The Cookbook included “experimental recipes” for 3D printing accompanied with a video manifesto released in 2015. Morehshin Allahyari and Daniel Rourke’s idea was to transform 3D printing into a tool of emancipation and activism. Morehshin Allahyari with Daniel Rourke rethinking 3D printer as a metaphor of our times and a tool for art, design and engineering, where live together art, science and technology. In this view the 3D manufacturing technologies are therefore already a common place of exchange between disciplines and forms of materiality.

Transmediale 2017 seemed to be a party to celebrate a rich history of movements, cultures and changes, instead its turned into a self-referential and superficial celebration with situations and projections already chewed and digested, without a critical version of an anthropological change, even boring and losing its potential vision and prediction. Certainly we are aware of our loss of centrality, (fortunately) but perhaps what is lost is the courage to re-establish new connections, critical issues, trends and reflections that seem to be missing in a sulphurous magma and melted liquid inside a debate less and less exciting.

The candle on the cake, however, has been the presence of guest stars Laurie Anderson with her performance: The language of the future. Are we able to talk about the future? Have we miss or loss of appropriate language and even imagine it? I do not think there is an answer, but a condition, a state of fluctuating existence between analog and digital, archeology and futurology, between being on or being off. We are in this fizzy, breakable, unstable, alien, “middle”, where the narratives, the opportunities and even losses are reconnected.

Maybe we can find an imaginary inside the deep and critical reflection that Metahaven proposes with the last project Sprawl: Propaganda vs Propaganda. Metahaven is a research and design studio, founded in Holland in 2007 by Vinca Kruk and Daniel van der Velden. The practice of Metahaven could be summarized in the production of a “graphic eXpanse design” floating with calmness over, around and through the barbed wire and fiber optics that divides the world of aesthetics from that of politics. Metahaven’s interest is devoted to the digital reality, in this critical historical moment when is taking the gradual replacement of dispersive architecture of the Internet (and its perception as freedom of opinion and democratization model), with the ubiquitous storage model and data management to “cloud”. Data that we know thus become the property of a small group of corporation. According to Metahaven, each era, each generation must build and rebuild his political beliefs, and the resulting visual imagery, starting from the things that surround it at a given historical moment. Metahaven’s project explores a different visual methodology, talk about more of time than of space.

There is so much still to do and tell. Surely Transmediale 2017 could celebrate in a more exciting and explosive this hybrid condition, it is not new. The technological development connects it inextricably to the extension of our sensorium. This has created a real revolution in the common way of perceiving the surrounding reality. The human body has multiplied its potential and has also extended their cognitive, perceptual, communicative capability. New technologies, the genetic engineering, the AI, the cybernetics have totally redefined the conditions of physical experience. The body becomes a malleable material and signifier surface. What is human and what is not? or “Human all too human” would say Nietzsche or “Human or inhuman” quoting Schifano, until to arrive in a new condition of posthuman or even transhuman. That question raises a number of questions about the very structure of our shared identity – as humans – caught in the middle of the complexity of current science, policy and international relations. Not human, inhuman, anti-human are now at the center of many debates, while inhumane and posthuman reproduce and overlap in the context of globalized society and technologically driven. The culture talks extend from the stubborn economic discussions about robots, prosthetic technology, neuroscience and the biogenetic capital to the more confused visions of transhumanism and techno transcendence. The human enhancement is the focus of these discussions up precisely to transcend the dream of immortality. The risk is to fall into this matter alienating and into a warped cloud, where we lose even the right to dream. Maybe Transmediale’s aim was just to create this elusive condition, if that was the purpose, has taken the sign, a little “less” if the title the Elusive Ever wanted to be a provocation, in this case, unfortunately, there is much to work, to reason, to reflect and even to imagine. Basically we are made by the same stuff as dreams; maybe from here we will have to start again.

Notes

1) Le escursioni, dal titolo Immaginari, interventi e Ecologie, sono un’estensione del festival per tutto il mese di febbraio. Questi eventi concentrati bersaglio aspetti specifici del tema sempre sfuggente, mentre anche essere rappresentativi di argomenti che sono stati importanti nella storia del festival. [back]

2) https://transmediale.de/content/language-is-a-virus-from-outer-space [back]

3) The excursions, entitled Imaginaries, Interventions, and Ecologies, are an extension of the festival throughout the month of February. These concentrated events target specific aspects of the ever elusive theme while also being representative of topics that have been important in the history of the festival. [back]